Kiểm soát biến chứng ở bệnh nhân béo phì nhờ tuân thủ y lệnh điều trị trở lại

Béo phì ở người trẻ tưởng như vô hại, nhưng thực tế có thể âm thầm dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời. Câu chuyện của chị L. T. V. H, sinh năm 1987, sống tại phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) là một lời nhắc nhở sâu sắc.

Sinh ra trong gia đình làm nghề bán hàng ăn, chị H từ nhỏ đã nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn phụ giúp bố mẹ sau giờ học. Dù có thói quen ăn uống, sinh hoạt bình thường, nhưng chị lại rất dễ tăng cân. Nhiều năm liền, chị H thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn – những triệu chứng tưởng chừng chỉ là bệnh tiền đình đơn giản. Nghe theo lời bạn bè, chị H uống thuốc tiền đình trong thời gian dài nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn. Chị bắt đầu bị phù chân, mệt mỏi, sút giảm sức lực.

Chị H đi khám và được chẩn đoán đái tháo đường, phải điều trị nội trú một thời gian. Khi sức khỏe cải thiện, do thiếu hiểu biết về bệnh, chị không tái khám đúng hẹn, khiến đường huyết mất kiểm soát và xuất hiện các triệu chứng nặng như mệt mỏi, phù nề, tức ngực, khó thở và giảm lượng nước tiểu.

Tháng 10/2024, chị H đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được Đại tá. PGS.TS. Thầy thuốc ưu tú Bùi Văn Mạnh thăm khám. Kết quả cho thấy chị đang trong cơn tăng huyết áp cấp cứu, cần được xử trí ngay bằng kiểm soát huyết áp và lợi tiểu. Các xét nghiệm tiếp theo khiến chị H bàng hoàng: Đái tháo đường đã biến chứng sang suy thận mạn, tăng huyết áp, hội chứng thận hư, rối loạn điện giải – lipid, suy tim, bệnh lý mắt, cùng cân nặng lên tới gần 100 kg. Chị H điều trị nội trú hai tuần và sức khỏe có tiến triển.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện, chị H không tuân thủ điều trị, khiến bệnh âm thầm trở nặng. Cuối năm 2024, các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, phù toàn thân và tăng cân trở lại nghiêm trọng. Dù được nhiều người thân, bạn bè khuyên dùng thuốc nam hoặc điều trị ở nhiều nơi, chị vẫn quyết tâm quay lại Bệnh viện Lạc Việt – nơi chị đặt niềm tin.

Lần tái khám này, chị tiếp tục được Đại tá, PGS.TS Bùi Văn Mạnh theo dõi; BSCK. Nguyễn Văn Huy – Phụ trách Đơn nguyên Thận – Lọc máu trực tiếp điều trị.

Bố chị – ông L.Th. luôn bên cạnh động viên con gái vượt qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Th cho biết: “Tôi chỉ mong con mỗi ngày đều được sống vui, sống khỏe, luôn giữ nụ cười trên môi. Dù hành trình phía trước có thể không dễ dàng nhưng gia đình luôn ở bên, đồng hành, cùng con chiến thắng bệnh tật”.

Sau nhiều lần nhập viện và được giải thích cặn kẽ, chị H đã ý thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ y lệnh. Nhờ điều trị đúng phác đồ, sức khỏe chị cải thiện rõ rệt: Cân nặng được kiểm soát, huyết áp ổn định, phù nề giảm và lượng nước tiểu đạt từ 1.500 – 2.000 ml/ngày. Tinh thần chị cũng phấn chấn hơn và đã quay lại công việc thường ngày. Chị xúc động chia sẻ: “Tôi không đi đâu nữa, tôi chỉ tin tưởng điều trị tại Lạc Việt”.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm soát tốt cân nặng cùng chế độ ăn uống không nên lạm dụng đồ ăn nhanh, đồ uống có ga

Câu chuyện của chị H là lời cảnh tỉnh dành cho người trẻ về nguy cơ béo phì, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học và đặc biệt là tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm, chuyên môn vững vàng và tinh thần đồng hành của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt – những người luôn dành trọn tâm huyết để mang lại cơ hội sống khỏe cho mỗi bệnh nhân.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm soát tốt cân nặng cùng chế độ ăn uống không nên lạm dụng đồ ăn nhanh, đồ uống có ga, đặc biệt cần thăm khám, tầm soát sức khỏe ít nhất 1 lần/năm để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh tật.

Hồng Uyên(CTV)