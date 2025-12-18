Nối lại cẳng chân đứt rời - kỳ tích tại tuyến cơ sở

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám) tiếp nhận người bệnh N.N.L (33 tuổi) trong tình trạng đứt rời hoàn toàn 1/3 dưới cẳng chân trái do tai nạn lao động khi sử dụng máy cắt cỏ.

Người bệnh bị đứt rời hoàn toàn 1/3 dưới cẳng chân trái do tai nạn lao động phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được kíp trực Khoa Chấn thương chỉnh hình khẩn trương cấp cứu, đánh giá tình trạng, hội chẩn chuyên môn và tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối lại chi đứt rời. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ và diễn ra thuận lợi.

Sau phẫu thuật, người bệnh được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Đến ngày hậu phẫu thứ 4, toàn trạng người bệnh ổn định, phần chi được nối hồng ấm, tưới máu tốt và đã được chuyển về khoa Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, vi phẫu nối chi thể là kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ. Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật ngay tại tuyến cơ sở không chỉ giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thành An