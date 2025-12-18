Uống nước chanh có chữa khỏi bệnh gout không?

Nước chanh có lợi cho người bệnh gout do có hàm lượng vitamin C cao, vitamin và chất chống oxy hóa nhưng uống nước chanh có thực sự hết bệnh gout như nhiều người nghĩ không?

1. Chanh giàu vitamin C và chất xơ có lợi cho người bệnh gout

Gout (gút) là một loại viêm khớp liên quan đến cơn đau đột ngột, sưng và viêm các khớp. Các triệu chứng của bệnh gout xảy ra khi nồng độ acid uric cao, các tinh thể của nó có thể tích tụ trong các khớp. Quá trình này gây ra sưng, viêm và đau dữ dội.

Mặc dù không có chế độ ăn uống cụ thể nào ngăn ngừa hoàn toàn cơn gout cấp. Tuy nhiên, một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp kiểm soát bệnh tốt hơn. Để kiểm soát bệnh gout, người bệnh nên ăn các thực phẩm có hàm lượng purin thấp như trái cây và rau giàu chất xơ, giàu vitamin C...

Thực phẩm giàu chất xơ có lợi cho người bệnh gout vì chất xơ giúp làm giảm hấp thu đạm, từ đó giảm sự hình thành acid uric.

Chanh giàu vitamin C và chất xơ có lợi cho người bệnh gout.

Vitamin C là một chất chống ôxy hoá mạnh và nó có tác dụng làm giảm nồng độ acid uric trong máu. Một số nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng cho thấy, việc bổ sung vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gout và làm giảm mức acid uric huyết thanh.

Vitamin C có rất nhiều trong các loại rau và trái cây. Vì vậy, người mắc bệnh gout nên lựa chọn các loại rau quả giàu vitamin C, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, trong đó có chanh. Vậy uống nước chanh có chữa được bệnh gout không hay chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị?

2. Nước chanh chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị gout

Uống nước chanh có thể chữa được bệnh gout là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất ở nhiều bệnh nhân gout khi ăn uống.

Xét về góc độ dinh dưỡng, chanh có nhiều lợi ích đối với sức khỏe do có có hàm lượng vitamin C và chất xơ cao. Ngoài ra nó còn chứa một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Do có nhiều vitamin C nên chanh giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Các nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng của vitamin C trong việc thúc đẩy sự hình thành collagen, hỗ trợ điều trị và giảm nguy cơ mắc một số bệnh khác, trong đó có bệnh gout.

Tuy nhiên trên thực tế, nước chanh chỉ có tác dụng giúp kiềm hóa nhẹ nước tiểu, hỗ trợ tăng thải acid uric một chút, nhưng mức giảm này không đủ để đưa acid uric về ngưỡng an toàn.

Khi acid uric ≥ 6 mg/dL kéo dài, bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc đặc hiệu như allopurinol hoặc febuxostat để ngừa phá hủy khớp.

Do vậy, nước chanh chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ kiềm hóa và giảm acid uric, không phải phương pháp điều trị bệnh gout. Người mắc bệnh gout cần tuân thủ điều trị dùng thuốc kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Uống nước chanh hỗ trợ kiềm hóa và giảm acid uric.

3. Cách dùng nước chanh an toàn cho người bệnh gout

Hầu hết mọi người có thể ăn chanh hoặc uống nước chanh an toàn khi dùng đúng cách. Để sử dụng nước chanh an toàn và tối ưu lợi ích hỗ trợ, người bệnh gout cần lưu ý liều lượng, cách pha chế, thời điểm uống và những vấn đề sức khỏe đi kèm.

Không sử dụng nhiều nước cốt chanh đậm đặc mà cần pha loãng với nhiều nước ấm để giảm nồng độ acid. Tỷ lệ 1/4 đến một nửa quả chanh với một cốc nước và một chút đường thường có hiệu quả mà không quá chua.

Khi uống nước chanh nên dùng ống hút để giảm tiếp xúc trực tiếp nước chanh với răng để bảo vệ men răng. Nên súc miệng với nước lọc và không đánh răng sau khi uống nước chanh.

Đối với những trường hợp nhạy cảm với tính acid nên ngừng ăn nếu cảm thấy khó chịu. Không nên ăn chanh khi bụng đói.

Các trường hợp có bệnh lý dạ dày như viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày- thực quản cần rất thận trọng khi sử dụng nước cốt chanh. Tuyệt đối không nên ăn chanh hoặc uống nước chanh khi bụng đói, tốt nhất nên uống sau khi ăn no khoảng 30 phút.

