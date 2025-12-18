Kịp thời cứu cụ ông 85 tuổi khỏi đột quỵ nhờ điều trị tiêu sợi huyết

Cụ ông Hà Văn Trọng, 85 tuổi, trú tại xã Liên Hòa (Phú Thọ) được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng cấp cứu nghi ngờ đột quỵ.

Theo lời người nhà, sau bữa trưa, cụ cảm thấy mệt và đi thay quần áo để nghỉ ngơi thì đột ngột xuất hiện các triệu chứng: Tê và mất cảm giác tay trái, liệt nửa người trái, nói ngọng và lơ mơ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa cụ đến bệnh viện chỉ trong vòng 40 phút kể từ khi khởi phát. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, không nói được, liệt hoàn toàn nửa người trái, điểm NIHSS ở mức nặng (14 điểm).

Khai thác tiền sử cho thấy cụ có tình trạng tăng bạch cầu và thiếu máu chưa rõ nguyên nhân. Nhận định đây là trường hợp cnhanh chóng tiến hành chụp MRI 3.0. Kết quả cho thấy cụ bị nhồi máu não cấp và hẹp động mạch não giữa đoạn M1 2 bên – tăng huyết áp, thì triệu chứng diễn biến nhanh và yếu tố nguy cơ cao để lại di chứng liệt vĩnh viễn cho bệnh nhân.

Hiện nay, cụ đã tỉnh táo trở lại, hết liệt, hết nói ngọng.

Ngay lập tức, ê-kíp kích hoạt quy trình phản ứng nhanh đột quỵ, tận dụng “thời gian vàng” để tái thông mạch máu. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase. Trong quá trình truyền, cụ bắt đầu phục hồi dần sức cơ tay chân và không ghi nhận biến chứng. Chỉ sau 1 giờ, bệnh nhân tỉnh táo hơn, tay chân bên liệt đã cử động được. Sau 2 ngày điều trị, cụ hồi phục gần như hoàn toàn: Hết liệt, đi lại bình thường và nói chuyện rõ ràng. Chị Hà Thị Thùy – con gái bệnh nhân chia sẻ: “Khi thấy bố có dấu hiệu đột quỵ, chúng tôi lập tức đưa ông đến bệnh viện. Trước đây bố tôi từng điều trị tại Lạc Việt nên gia đình rất tin tưởng. Nhờ các bác sĩ xử trí nhanh và tận tâm, bố tôi đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt. Gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Ngọc Lan (CTV)