Cảnh báo bệnh về mắt trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, môi trường ô nhiễm khói bụi cùng những đợt mưa bất chợt của mùa hè khiến các bệnh về mắt gia tăng nhanh chóng. Tại Phú Thọ, nhiều trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng do thói quen tự ý mua và sử dụng thuốc nhỏ mắt, tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng nặng nề, thậm chí mù lòa nếu không được điều trị kịp thời.

Vừa qua, Phòng khám Mắt - Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn tiếp nhận một bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau nhức, đỏ mắt, nhìn mờ kéo dài. Theo khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã tự mua thuốc nhỏ mắt tại nhà và sử dụng liên tục trong suốt 7 ngày. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi được thăm khám bằng kính hiển vi, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm loét giác mạc - một trong những bệnh lý mắt nguy hiểm, nếu không phát hiện và xử trí sớm, người bệnh có thể bị sẹo giác mạc, giảm thị lực vĩnh viễn hoặc mù lòa.

Việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc chứa thành phần corticoid để điều trị các bệnh lý về mắt khi không có sự chỉ định của bác sĩ có thể khiến bệnh tình tiến triển nhanh và khó kiểm soát.

Trường hợp trên là lời cảnh tỉnh đối với tình trạng phổ biến hiện nay khi nhiều người tự ý mua thuốc nhỏ mắt khi thấy mắt đỏ, cộm hoặc ngứa, thay vì đi khám chuyên khoa. Đáng lo ngại hơn, trong số các loại thuốc nhỏ mắt được bán phổ biến trên thị trường, có loại chứa corticoid. Việc lạm dụng thuốc chứa thành phần này khi chưa có sử chỉ định của bác sĩ có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, khó kiểm soát và gây biến chứng nặng nề.

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ, từ tháng 3/2025 đến nay, mỗi ngày, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 200 - 250 bệnh nhân đến khám và điều trị. Đây là con số khá cao, phản ánh sự gia tăng các bệnh lý về mắt trong giai đoạn nắng nóng, khi môi trường khói bụi, nắng gắt và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học tác động trực tiếp đến đôi mắt.

Đáng chú ý, trong số này không ít trường hợp đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, đòi hỏi phải điều trị lâu dài và tốn kém chi phí. Các bác sĩ cho biết, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của người bệnh, thường tự mua thuốc nhỏ mắt hoặc áp dụng các mẹo dân gian, đến khi không đỡ mới đi khám, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Các bệnh lý thường gặp trong mùa hè bao gồm: Viêm kết mạc, đau mắt đỏ, lẹo, chắp, dị ứng mắt, khô mắt và một số chấn thương do va chạm trong lao động... Đặc biệt, tình trạng đau mắt đỏ thường có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng, nếu không có biện pháp phòng ngừa sẽ dễ bùng phát thành dịch nhỏ lẻ tại trường học, công sở hoặc khu dân cư.

ThS.BS Mai Thị Thúy Hà - Trưởng Khoa Glocom, Dịch kính - Võng mạc, Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ cho biết: “Để bảo vệ mắt trong mùa hè, người dân cần chú ý vệ sinh tay chân sạch sẽ, uống đủ nước, đeo kính râm khi ra ngoài để tránh tác động của tia cực tím. Bên cạnh đó, cần hạn chế bơi lội ở những nơi có nguồn nước ô nhiễm, bởi nguy cơ viêm nhiễm mắt rất cao. Đặc biệt, người dân cần bảo vệ mắt khi lao động nông nghiệp để tránh chấn thương từ bụi, đất, cành cây hoặc hóa chất”.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ thăm khám mắt cho bệnh nhân

Bác sĩ cũng khuyến cáo, việc khám mắt định kỳ 6 tháng/lần là cần thiết nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến mắt. Với những trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường như đỏ mắt, nhìn mờ, đau nhức hoặc chảy nước mắt kéo dài, người bệnh tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc mà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa.

Trong đời sống hiện đại, việc sử dụng thiết bị điện tử liên tục cũng là yếu tố khiến mắt dễ bị khô, mỏi và suy giảm thị lực. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên áp dụng quy tắc “20-20-20”. Cụ thể, sau 20 phút làm việc với máy tính hoặc điện thoại, hãy nhìn xa khoảng 20 feet (tương đương 6 mét) trong 20 giây để mắt được thư giãn.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt. Bổ sung rau xanh, hoa quả giàu vitamin A, C, E, các loại cá chứa nhiều omega-3 sẽ giúp nuôi dưỡng và bảo vệ võng mạc. Đồng thời, hạn chế thói quen dụi mắt bằng tay bẩn, tránh tiếp xúc trực tiếp với khói bụi hoặc ánh nắng gay gắt.

Mắt là bộ phận dễ bị tổn thương trước tác động của thời tiết và môi trường. Mùa hè nắng nóng, các bệnh lý mắt gia tăng nhanh chóng, trong khi nhiều người dân vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc điều trị. Bài học từ những trường hợp bệnh nặng phải nhập viện là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, thay vì tự chữa trị, mỗi người cần quan tâm hơn đến việc phòng ngừa và khám chữa kịp thời.

Bảo Thoa