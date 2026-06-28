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Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ ở Phú Thọ

Chiều 28/6, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ ở Phú Thọ

Bầu trời dày đặc mây, mưa dông tại phường Hòa Bình chiều tối 28/6/2026.

Theo đó, từ 14 - 17 giờ ngày 28/6, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Pà Cò 24,2mm (xã Pà Cò); Tây Phong 23,8mm (xã Mường Thàng); Xuân Phong 44,4mm, Cao Phong 20,8mm (xã Cao Phong)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ ở Phú Thọ

Hình minh họa thông tin nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá tại các khu vực ở tỉnh Phú Thọ.

Cảnh báo, trong tối và đêm 28/6, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại tỉnh Phú Thọ từ 10 - 40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu dân cư.

Lũ quét, sạt lở đất có thể tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, hư hỏng công trình dân sinh, thiệt hại đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân cần chú ý theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết cực đoan và chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Xem chi tiết các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở tỉnh Phú Thọ

M.C


M.C

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