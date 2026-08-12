Khai mạc Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách - hè 2026”

Chiều 12/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách - hè 2026” với chủ đề “Gia đình - Điểm tựa yêu thương”. Hội thi thu hút 20 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, tâm hồn và hình thành những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để thiếu nhi giao lưu, thể hiện năng khiếu, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đội tham gia hội thi.

Tham gia hội thi, các đội mang đến những câu chuyện, tác phẩm và phần tuyên truyền, giới thiệu sách được lựa chọn, chuẩn bị công phu, tập trung vào chủ đề gia đình, tình thân, sự sẻ chia và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Với cách thể hiện sinh động, sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi, các em thiếu nhi có cơ hội thể hiện năng khiếu kể chuyện, khả năng thuyết trình, sự tự tin và sức sáng tạo trên sân khấu. Mỗi câu chuyện, mỗi cuốn sách được giới thiệu không chỉ mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tình yêu sách và niềm say mê đọc sách trong thiếu nhi.

Phần thi của đội thi Trường THCS Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc.

Thông qua hội thi, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cuốn sách hay và những trải nghiệm trong quá trình đọc. Đây cũng là dịp để các địa phương phát hiện, khuyến khích những thiếu nhi có năng khiếu kể chuyện, thuyết trình, tuyên truyền và giới thiệu sách.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (12 - 13/8). Thông qua hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời đưa sách đến gần hơn với trẻ em, xây dựng môi trường đọc thân thiện, góp phần hình thành và duy trì thói quen đọc sách từ gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Đăng Khoa