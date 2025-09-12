Cảnh giác với rận mi

{title}
Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.T.N (67 tuổi) ở xã Tam Nông đến khám trong tình trạng hai mắt ngứa nhiều, đỏ và sưng nhẹ vùng mi mắt. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên mi mắt bệnh nhân có ký sinh trùng rận mi cùng trứng bám vào lông mi.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần vệ sinh mắt đúng cách, thăm khám định kỳ để phòng ngừa ký sinh trùng rận mi.
Rận mi là loài ký sinh trùng sống ở các vùng có lông, tóc trên cơ thể, trong đó có lông mi. Chúng bám chặt vào chân lông mi, hút máu và gây ra các triệu chứng khó chịu như: Ngứa và kích ứng dữ dội ở mắt, đỏ mắt, viêm bờ mi, sưng; thậm chí có thể nhìn thấy trứng hoặc rận trưởng thành bám vào lông mi.
Hình ảnh rận mi trên mắt người bệnh.
Sau khi được chẩn đoán, các bác sĩ đã tư vấn và thực hiện thủ thuật loại bỏ rận mi, kết hợp vệ sinh mi mắt chuyên sâu. Sau can thiệp, người bệnh đã lấy lại được đôi mắt khỏe, không còn cảm giác khó chịu.
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh khuyến cáo: Người dân cần vệ sinh mắt đúng cách, không dùng chung khăn mặt hoặc đồ dùng cá nhân; đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa khi có bất kỳ dấu hiệu ngứa, đỏ bất thường ở mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Hà Trang
