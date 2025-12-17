Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi đang khẳng định vai trò là tuyến y tế quan trọng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Hiện, Trung tâm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y tế dự phòng và dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế thuộc các xã: Kim Bôi, Dũng Tiến, Hợp Kim, Mường Động, Nật Sơn.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm, đầu tư của UBND tỉnh, Sở Y tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh đến khám và điều trị của Nhân dân. Trung tâm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, hạn chế để tối đa tai biến trong khám, chữa bệnh. Theo ghi nhận, Trung tâm hiện có 13 khoa và triển khai nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Nội tổng hợp, ngoại - chấn thương chỉnh hình, sản - nhi, hồi sức cấp cứu và y học cổ truyền. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, gồm máy siêu âm màu 4D, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm tự động, giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao độ chính xác.

Trong giai đoạn 2020-2025, đơn vị được Sở Y tế phê duyệt và triển khai thêm 404 kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi chuyên ngành sản và ngoại, chuyên ngành răng hàm mặt, chuyên ngành mắt, triển khai kỹ thuật đo chức năng hô hấp, đo mật độ xương,... giúp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi được đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế đã tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho hơn 60.000 lượt người, điều trị nội trú trên 8.000 lượt người với công suất giường bệnh đạt khoảng 80%. Những con số này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế tại đây. Số lượt khám, điều trị của đơn vị biến thiên tăng dần nhưng lượt bệnh nhân chuyển tuyến cũng tăng theo với 10 mặt bệnh chuyển tuyến nhiều nhất như: Viêm gan virus B mạn, không có đồng nhiễm viêm gan virus D; Nhiễm độc giáp; Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát); Các tình trạng hậu phẫu thuật; Bệnh Thalassaemia; Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline type 2; Đau đầu chưa rõ nguyên nhân; Suy tim...

Nguyên nhân số lượt chuyển tuyến tăng ở các mặt bệnh viêm gan virus, nhiễm độc giáp, tăng huyết áp vô căn,... là do đơn vị chưa thực hiện được đo tải lượng virus, thiếu hóa chất xét nghiệm.

Đáng chú ý, Trung tâm Y tế đã đưa vào vận hành mô hình “khám bệnh không giấy tờ”, cho phép người dân đăng ký khám qua mã QR và theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử. Mô hình này được đánh giá giúp giảm thời gian chờ đợi từ 20-30%, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải tại khu vực tiếp nhận. Việc không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phát triển danh mục kỹ thuật mới, cải tiến thủ tục hành chính, quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, tạo được sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh cho thấy hơn 93% người dân hài lòng về thái độ phục vụ và quy trình khám chữa bệnh tại Trung tâm.

Ông Bùi Minh Vụ, ở xóm Mý Thượng, xã Dũng Tiến chia sẻ: “Tôi vừa có thời gian điều trị bệnh xuất huyết dạ dày ở bệnh viện Bạch Mai, sau khi tình trạng ổn được chuyển viện về đây tiếp tục điều trị. Ở đây, bác sĩ hỏi bệnh kỹ, thái độ nhẹ nhàng, hướng dẫn chu đáo. Tôi không nghĩ một Trung tâm y tế khu vực lại có phong cách làm việc chuyên nghiệp như vậy. Tôi cảm thấy được tôn trọng và yên tâm khi điều trị".

Các loại thuốc của Trung tâm y tế Kim Bôi cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

Đồng chí Dương Hải Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi cho biết: Chúng tôi hướng đến mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua cải thiện cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, đội ngũ bác sĩ liên tục được cử đi đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn tại địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, trung tâm còn thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đặc biệt là các chương trình tiêm chủng, giám sát dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều đợt truyền thông cộng đồng về phòng bệnh tan máu bẩm sinh, Mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống HIV/AIDS... thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

Để phát triển chuyên môn, kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, đơn vị mong muốn UBND tỉnh, Sở Y tế đầu tư, mua sắm các thiết bị y tế hiện đại như: Hệ thống CT Scanner, Hệ thống chụp cộng hưởng từ, Hệ thống phẫu thuật tán sỏi thận nội soi, phẫu thuật nội soi u xơ tiền liệt tuyến,...

Với những nỗ lực đó, Trung tâm Y tế Khu vực Kim Bôi đang từng bước khẳng định uy tín trong hệ thống y tế công lập, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân khu vực và vùng phụ cận. Trong thời gian tới, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các dịch vụ kỹ thuật cao, tăng cường hợp tác chuyên môn và hướng đến xây dựng một môi trường y tế hiện đại, thân thiện.

Đinh Thắng