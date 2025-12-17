Nên ăn mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Ăn mật ong có thể giúp bổ sung năng lượng, cải thiện tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Thời điểm tốt nhất để ăn mật ong phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và mục đích sử dụng.

1. Lợi ích của mật ong với sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch

Mật ong là một dưỡng chất giúp tăng cường năng lượng tự nhiên vì nó chủ yếu được cấu tạo từ carbohydrate, fructose và sucrose. Những loại đường đơn này dễ dàng được cơ thể tiêu hóa và cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Mật ong thô là mật ong lấy trực tiếp từ tổ ong. Nó được sản xuất bằng cách chiết xuất mật ong từ các tầng mật, lọc bỏ sáp ong và ong chết. Vì không được tiệt trùng và chế biến, mật ong thô có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn mật ong thông thường như các chất có trong phấn hoa và keo ong.

Mật ong thô chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Ngoài calo và đường, mật ong còn cung cấp một số khoáng chất và vitamin cần thiết. Trong một muỗng canh mật ong có chứa:

Lượng calo: 63,8 Carbohydrate: 17,3 g Protein: 0,063 g Đường: 17,2 g Chất xơ: 0,042 g Canxi: 1,26 mg Kali: 10,9 mg Magie: 0,42 mg Vitamin C: 0,10 g Vitamin B6: 0,005 mg Acid folic (vitamin B9): 0,42 microgam

Mật ong cũng chứa các hợp chất gọi là flavonoid, tạo nên hương vị và màu sắc của nó. Flavonoid là chất chống ô xy hoá có tác dụng chống viêm.

2. Thời điểm tốt nhất nên ăn mật ong

Mật ong có những lợi ích khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Thời điểm tốt nhất ăn mật ong phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và mục đích của người sử dụng.

Ăn mật ong để tăng cường tiêu hóa

Mật ong thô (ít qua chế biến, có màu đục) hoạt động như một prebiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh vật này rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa và miễn dịch. Carbohydrate và đường trong mật ong hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Mật ong nguyên chất có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại các vi khuẩn có hại ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Thời điểm ăn mật ong có thể ảnh hưởng đến lợi ích tiềm năng đối với hệ tiêu hóa.

Vào buổi sáng:Trước bữa sáng, ăn một thìa mật ong khi bụng đói sẽ kích thích hoạt động của dịch tiêu hóa. Nó thúc đẩy quá trình tiêu hóa và cung cấp prebiotic.

Dùng cùng bữa ăn:Ăn mật ong cùng bữa ăn (hoặc ngay sau đó) hỗ trợ tiêu hóa vì nó đảm bảo đường được đưa đến các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Ăn trong ngày: Thỉnh thoảng dùng trà hoặc đồ ăn nhẹ có mật ong giữa các bữa ăn chính có thể hoạt động như một chất prebiotic và hỗ trợ tiêu hóa.

Ăn mật ong để hỗ trợ hệ miễn dịch

Ngoài tác dụng làm dịu cổ họng và ho, mật ong còn có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Uống mật ong vào buổi sáng, trưa hoặc tối đều có lợi cho hệ miễn dịch.

Khi bị ốm:Mật ong có hiệu quả giảm ho và làm dịu đau họng. Nên dùng để giảm các triệu chứng về đêm và giúp cơ thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Trước khi đi ngủ:Ngay cả khi không bị ốm, các nghiên cứu cho thấy uống một chút mật ong và nước ấm giúp cải thiện giấc ngủ, từ đó tăng cường chức năng miễn dịch. Đường trong thực phẩm này kích thích sản xuất melatonin và serotonin, các chất hóa học trong não có liên quan đến giấc ngủ.

Ăn mật ong vào buổi tối giúp cải thiện giấc ngủ.

3. Ai nên tránh dùng mật ong thô?

Khi dùng với lượng vừa phải, mật ong an toàn cho hầu hết mọi người. Phần lớn lợi ích sức khỏe của mật ong đến từ dạng thô, chưa tiệt trùng. Tuy nhiên, mật ong thô có thể không an toàn cho người có cơ địa dị ứng và trẻ em dưới một tuổi.

Khác với mật ong thông thường, mật ong thô chứa phấn hoa. Nếu bị dị ứng phấn hoa, ăn mật ong thô có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Những người bị dị ứng phấn hoa nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa dị ứng trước khi dùng mật ong thô.

Mật ong thô không an toàn cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi. Mật ong thô có thể chứa vi khuẩn Clostridium botulinum. Loại vi khuẩn này có thể gây ngộ độc nghiêm trọng đe dọa tính mạng trẻ.

Theo suckhoedoisong.vn