“Cánh tay nối dài” ở cơ sở

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Liên Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở ngày càng tinh nhuệ, chính quy. Đây chính là “cánh tay nối dài” góp phần giữ vững bình yên nơi làng quê, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Liên Châu hướng dẫn phụ huynh đỗ xe đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường.

Điểm tựa vững chắc từ Nhân dân

Ngay từ đầu năm 2026, Công an xã Liên Châu đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, quyết tâm xây dựng địa bàn “sạch” về ma túy. Để hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở được đặt ở vị trí trung tâm, tiên phong cho phong trào quần chúng. Thực hiện Quyết định số 2382/QĐ-UBND của UBND tỉnh, xã Liên Châu đã nhanh chóng kiện toàn, công nhận 38 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn với tổng số 110 thành viên. Công tác quản lý, lập hồ sơ biên chế, bảo đảm chế độ chính sách được thực hiện bài bản, khoa học và đúng quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đánh giá về tầm quan trọng của mô hình này, Trung tá Nguyễn Tiến Bộ - Phó Trưởng Công an xã Liên Châu khẳng định: “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì hiệu quả. Có được điều này là nhờ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt, giúp Công an xã nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh”.

Sự hiện diện thường xuyên của các chiến sĩ an ninh cơ sở tại địa bàn đã đem lại sự an tâm cho Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa bàn không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự phức tạp. Những mâu thuẫn nội bộ nhỏ, tranh chấp đất đai, xích mích tình cảm đều được lực lượng phối hợp cùng Chi bộ, Ban quản lý thôn hòa giải dứt điểm tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Thông qua nguồn tin của quần chúng, lực lượng đã tiếp nhận trên 10 thông tin giá trị, giúp Công an xã bắt giữ, xử lý kịp thời 5 vụ việc, đồng thời vận động Nhân dân giao nộp 5 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại. Mỗi khi có vụ việc xảy ra, các thành viên tổ an ninh đều kịp thời có mặt theo hướng dẫn của lực lượng chính quy, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm tính mạng và tài sản của công dân.

Củng cố thế trận an ninh

Không chỉ giữ gìn an ninh lối xóm, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở xã Liên Châu còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý hành chính. Trong chiến dịch thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng đã hỗ trợ làm sạch dữ liệu cho 163 trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú; hướng dẫn kích hoạt thành công 2.956 tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và 86 tài khoản doanh nghiệp. Sự tận tụy này đã giúp người dân hiểu rõ những tiện ích vượt trội của công nghệ số, dần thay thế giấy tờ truyền thống để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Công an xã Liên Châu đẩy mạnh cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho công dân từ 6 đến 14 tuổi.

Bên cạnh đó, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 5 điểm trường học đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Vào các khung giờ cao điểm, lực lượng tích cực ứng trực phân luồng, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc. Công tác tuyên truyền ký cam kết “đã uống rượu, bia - không lái xe” tại các nhà hàng, quán ăn và tổ chức ký cam kết “trường học nói không với vũ khí” bước đầu hình thành nét văn hóa ứng xử chuẩn mực.

Dấu ấn của lực lượng còn đậm nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tích cực hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của các cơn bão lớn. Đặc biệt, tính nhân văn trong chính sách của Đảng được thể hiện qua việc lực lượng đã phối hợp giáo dục, cảm hóa trên 38 lượt đối tượng thi hành án ngoài cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tối đa nguy cơ tái phạm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả toàn diện, song tại các hội nghị giao ban định kỳ, Công an xã Liên Châu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn từ thực tiễn như điều kiện trang bị công cụ hỗ trợ có thời điểm chưa đồng bộ, công tác phối hợp giữa các lực lượng đôi lúc còn chưa nhịp nhàng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, bổ sung trang thiết bị cần thiết và tiếp tục phối hợp với Công an cấp trên tổ chức tập huấn nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho 100% thành viên.

Thời gian tới, Công an xã Liên Châu xác định tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID nhằm phục vụ tốt nhất cho Nhân dân. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ gốc rễ chính là bệ đỡ vững chắc để bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội. Những nỗ lực thầm lặng của 38 tổ bảo vệ ANTT cơ sở xã Liên Châu đã góp phần giữ bình yên cuộc sống, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Ngọc Thắng