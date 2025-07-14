Cấp cứu giành sự sống cho người bị vỡ thận

Vào lúc 1h sáng ngày 14/7, tại phòng can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám), các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh phối hợp với Khoa Hồi sức cấp cứu đã nút mạch cầm máu thành công cho người đàn ông 59 tuổi bị vỡ thận độ IV do tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Từ hình ảnh chụp CT ổ bụng của người bệnh ghi nhận: Vỡ thận phải độ IV, chảy máu hoạt động, tụ máu quanh thận. Đồng thời, người bệnh còn vỡ xương sọ và xương mặt. Sau hội chẩn liên khoa, người bệnh được tiên lượng rất nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu thành công cho bệnh nhân nam 59 tuổi bị vỡ thận độ IV do tai nạn giao thông.

Trong tình huống nguy kịch, người bệnh đã được can thiệp nút mạch ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Nhờ xử trí kịp thời, các bác sĩ đã kiểm soát chảy máu, bảo tồn tối đa nhu mô thận và giành lại sự sống cho người bệnh. Hiện người bệnh đang tiếp tục được theo dõi sát sao tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Nhờ sự chủ động và năng lực can thiệp chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã rút ngắn tối đa “thời gian vàng” cấp cứu, giúp người bệnh tránh được nguy cơ đe dọa tính mạng. Thay vì phải chuyển tuyến – tiềm ẩn nhiều rủi ro như sốc mất máu, ngừng tuần hoàn trên đường đi, người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay tại tuyến cơ sở, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và cơ hội phục hồi.

Hà Trang