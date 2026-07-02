Cấp ủy nêu gương, địa phương phát triển

Vai trò nêu gương của cấp ủy có ý nghĩa quyết định và là “mệnh lệnh không lời” để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương. Việc nêu gương của cấp ủy sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy sẽ góp phần tạo niềm tin vững chắc, từ đó huy động sức mạnh đại đoàn kết ở cơ sở.

Xử lý ngay vấn đề mới

Những ngày đầu tháng 7, sau những trận mưa bão kéo dài gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và đi lại của người dân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương - đồng chí Hà Việt Hùng đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả tại các khu dân cư.

Trực tiếp xuống khu dân cư nắm bắt tình hình, Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn như cắm biển cảnh báo, khắc phục các điểm sạt lở, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương cùng đoàn công tác kịp thời chỉ đạo việc khắc phục thiệt hại do mưa bão để người dân sớm ổn định đời sống.

Nhấn mạnh nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ và lũ quét tại các khu vực xung yếu còn ở mức cao, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã tuyên truyền cho người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, không đi qua các khu vực ngầm, tràn, suối khi nước dâng cao, chủ động kiểm tra nhà cửa, tài sản; đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đã cụ thể hóa ngay những việc cần làm, phải làm. Sự sâu sát của cấp ủy xã đã nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền và còn là động lực quan trọng để các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sản xuất và giao thông của địa phương.

Lắng nghe thấu đáo ý kiến Nhân dân

Trong khi nhiều người dân còn băn khoăn về một số nội dung liên quan đến khu vực dự kiến triển khai dự án quy hoạch Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B thì cấp ủy xã đã nắm bắt được tâm tư đó và chỉ đạo tổ chức đối thoại để tạo sự đồng thuận.

Cụ thể hóa bằng hành động, tại Hội trường xã Tam Dương Bắc, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hộ dân có liên quan. Tại đây, cấp ủy, chính quyền đã nghe đại diện người dân các thôn Kiên Tháp, Kiên Tràng và những hộ dân nằm trong khu vực chịu tác động trực tiếp của đồ án quy hoạch nêu ý kiến, đồng thời cùng giải đáp những băn khoăn của người dân.

Đồng chí Lê Xuân Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn đã cầu thị lắng nghe, tiếp thu và giải trình những nội dung liên quan một cách công khai, thỏa đáng. Điều này thể hiện quan điểm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền địa phương khi xác định: Công tác quy hoạch phải xuất phát từ thực tiễn, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm nền tảng để triển khai hiệu quả các chủ trương phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả khu vực.

Cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc chủ động lắng nghe, giải đáp những ý kiến của người dân trên tinh thần cầu thị, từ đó tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án quy hoạch Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B.

Theo đó, việc tổ chức hội nghị bổ sung lấy ý kiến cộng đồng dân cư lần này cũng như các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân được tổ chức hơn 1 năm qua là bước quan trọng để tạo sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, nhà đầu tư và người dân. Đây là tiền đề thuận lợi để Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B được triển khai hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tam Dương Bắc trở thành địa bàn phát triển năng động, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong tiến trình công nghiệp hóa và thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ, Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B được xác định là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Theo đồ án quy hoạch, Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B có tổng diện tích 177,22ha, nằm trên địa bàn xã Tam Dương Bắc và xã Đại Đình. Trong đó, địa bàn xã Tam Dương Bắc chiếm 150,59 ha, tương đương hơn 85% tổng diện tích toàn khu công nghiệp. Dự án gồm 2 phân khu: Khu B1 có diện tích 104,89ha nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Tam Dương Bắc; Khu B2 có diện tích 72,33ha, trong đó, diện tích thuộc xã Tam Dương Bắc là 45,7ha và xã Đại Đình là 26,63ha.

Có thể nhận thấy, việc nêu gương của cấp ủy ở cơ sở là phương thức lãnh đạo hiệu quả nhất để xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi thông sức mạnh nội sinh. Sự gương mẫu đi đầu sẽ giúp chuyển hóa ý Đảng thành lòng dân, huy động tối đa nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, tạo tiền đề quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung, của cấp ủy các cấp nói riêng.

Minh Tự