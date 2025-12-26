Cầu thủ mù một mắt tỏa sáng ở Cup châu Phi

Georgi Minoungou, tiền đạo mù mắt trái, ghi bàn ở phút bù giúp Burkina Faso thắng ngược Guinea Xích đạo 2-1 ở bảng E Cup châu Phi 2025 (AFCON) ngày 24/12.

Minoungou vào sân từ ghế dự bị ở phút 79 khi đội nhà đang bị dẫn 0-1. Phút bù đầu tiên, anh tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Burkina Faso. 7 phút sau đó, đội trưởng Edmond Tapsoba ghi bàn quyết định giúp Burkina Faso thắng chung cuộc 2-1 ở lượt trận mở màn bảng E hôm 25/12.

Điều làm bàn thắng của Minoungou thêm phần đặc biệt là câu chuyện phía sau đôi mắt anh. Vào năm 2023, khi còn tập huấn cùng CLB mới Seattle Sounders tại Marbella (Tây Ban Nha), Minoungou bị nhiễm trùng mắt nghiêm trọng, khiến mắt trái sưng to và cuối cùng mất hoàn toàn thị lực dù đã phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ nói rằng dây thần kinh thị giác không còn hoạt động, và anh sẽ không bao giờ có thể chơi bóng chuyên nghiệp nữa.

Minoungou mừng bàn thắng cho Burkina Faso bằng cách che bên mắt trái bị mù, trên sân Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco hôm 25/12. Ảnh: Sina

“Tôi được thông báo rằng mình không thể chơi bóng nữa”, Minoungou kể lại. Ở tuổi 21, giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá của Minoungou dường như khép lại.

Khi các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ giải nghệ y tế cho anh, Minoungou xin thêm một tuần. Anh quay trở lại sân tập, chấp nhận thực tế chỉ còn nhìn thấy một nửa không gian thi đấu và mất hoàn toàn cảm nhận chiều sâu. Dù vậy, tiền đạo trẻ vẫn gây ấn tượng khi rê bóng và vượt qua đồng đội trong các buổi tập. “Họ đùa rằng tôi có chắc là mình không nhìn thấy không”, anh nói.

Sau gần 6 tháng hồi phục và thích nghi, Minoungou trở lại thi đấu. Tháng 5/2024, anh ra mắt giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong trận gặp LA Galaxy. Đến tháng 11, cầu thủ sinh tại Bờ Biển Ngà ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại MLS, như một cột mốc khẳng định anh đã chiến thắng nghịch cảnh.

Tháng 6/2025, Minoungou chạm tới đỉnh cao trong sự nghiệp, góp mặt tại FIFA Club World Cup. Anh được tung vào sân 12 phút trong trận Seattle Sounders gặp Atletico Madrid. Dù đội bóng Mỹ thua 1-2, khoảnh khắc đó mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Minoungou – từ bờ vực giải nghệ đến sân chơi lớn nhất thế giới cấp CLB.

Sau thời gian thi đấu ấn tượng cho Seattle Sounders, Minoungou được triệu tập lên đội tuyển Burkina Faso. Bàn gỡ hòa vào những phút cuối trước Guinea Xích Đạo tại giải đấu lớn nhất châu lục không chỉ giúp đội nhà giành 3 điểm quý giá mà còn là minh chứng cho hành trình vượt khó của anh trong hai năm qua.

Hiện tại, Minoungou vẫn phải kiểm tra y tế định kỳ mỗi sáu tháng. Thị lực ở mắt trái không thể phục hồi, nhưng anh tin rằng điều đó không giới hạn khả năng của bản thân. “Tôi tin mình có thể chơi bóng tốt như bất kỳ ai, dù chỉ với một mắt”, cầu thủ 23 tuổi nói.

