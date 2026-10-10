Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Ánh Dương kết nạp 5 đảng viên mới

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Chiều 10/10, tại Trường Mầm non Ánh Dương (phường Việt Trì), Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Ánh Dương tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng ưu tú.
Đại diện Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Ánh Dương trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới.
Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của Đảng. Các đảng viên mới tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí hứa không ngừng trau dồi, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh; kiên quyết không mắc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chúc mừng các đảng viên mới, đại diện cấp ủy Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Ánh Dương quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực học tập, lao động và công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Các đảng viên mới nhận hoa chúc mừng tại buổi lễ.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Ánh Dương là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung lực lượng cho Đảng; khẳng định sự quan tâm của chi bộ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, chi bộ Công ty có 27 đảng viên.
Mạnh Quân
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