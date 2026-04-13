Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án, trường học...

Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 đã định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp của bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, phụ lục II của Nghị quyết 105/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, có nội dung liên quan đến định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp Ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành: Cơ bản giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành (Ban Quản lý dự án, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,...) theo định hướng tại Công văn số 59-CV/BCĐ;

Sắp xếp cơ sở giáo dục đại học theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Duy trì các đơn vị đã đạt mức độ tự chủ chi thường xuyên trở lên và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp công lập khác phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp ở địa phương

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương:

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Đối với cơ sở giáo dục đại học, thực hiện theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chỉ thường xuyên trở lên), trong đó:

Đối với trường trung cấp nghề: Duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng.

Đối với trường cao đẳng: Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường có khả năng đào tạo liên thông, đào tạo thực hành (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên); các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.

Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông:

Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và trung học cơ sở) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:

Sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên phường, xã;

Hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sắp xếp theo hướng tối đa không quá 07 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tương ứng với 07 lĩnh vực sau:

(1) Đăng ký đất đai;

(2) Phát triển quỹ đất;

(3) Khuyến nông;

(4) Dịch vụ nông nghiệp;

(5) Dịch vụ môi trường;

(6) Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên;

(7) Quản lý đê điều;

Trong đó giao 01 đơn vị phục vụ quản lý nhà nước (nếu có) và không tính các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Nguồn chinhphu.vn