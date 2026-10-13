Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Chiều 13/10, tại xã Phù Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh Nam – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; Lưu Thị Thúy Hằng – viên chức Nhà hát Lạc Hồng tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, tiếp xúc cử tri các xã Phù Ninh, Dân Chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản và Bình Phú trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Công Thực – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026.

Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, nhất là kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, mong muốn các ĐBQH tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Các cử tri cũng đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa tại thôn, tổ dân phố; xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách, mức phụ cấp đối với Ban Thường trực Hội Người cao tuổi ở cơ sở và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phù Ninh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, bảo đảm sử dụng đất đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, các cử tri đề nghị triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, trật tự an toàn giao thông; chấn chỉnh tình trạng họp chợ trên hành lang đê; rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Cử tri xã Dân Chủ kiến nghị ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đối với người cao tuổi.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh, việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc đã mở ra dư địa phát triển mới, tạo điều kiện huy động, phát huy các nguồn lực. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy cơ bản ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí khẳng định, kết quả tăng trưởng kinh tế hai con số trong 9 tháng năm 2026 thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, quý IV cần tăng khoảng 13,5%, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong những tháng cuối năm.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; phát huy sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chuẩn bị tốt các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Phù Ninh.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm để giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật; chủ động tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi quá trình xử lý kiến nghị của cử tri.

Lê Minh