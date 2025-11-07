Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025 vào ngày 11/11/2025.

Theo thông báo của UBND tỉnh, buổi tiếp công dân diễn ra buổi sáng từ 8h00 và buổi chiều từ 13h30 tại cơ sở 3 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (đường Mạc Đĩnh Chi, phường Hòa Bình). Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến với cơ sở 1 (số 414, đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì) và cơ sở 2 (đường Lý Hải, phường Vĩnh Phúc) để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham dự.

Tham gia cùng Chủ tịch UBND tỉnh trong ngày tiếp công dân có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Thi hành án dân sự tỉnh. UBND tỉnh cũng kính mời Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng dự.

Tại các điểm cầu cấp xã, phường, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ trực tiếp tham gia khi có thông báo của Ban Tiếp công dân tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân, Trung tâm Thông tin - Công báo) chủ trì, phối hợp với VNPT Phú Thọ chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh tại các điểm cầu. Công an tỉnh được giao đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt thời gian tiếp công dân.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến công tác kết nối trực tuyến, các cơ quan, đơn vị có thể liên hệ đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh (ĐT: 0913.099.856) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

