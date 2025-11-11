Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân định kỳ tháng 11

Ngày 11/11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3 - phường Hòa Bình), đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với cơ sở 1 (phường Việt Trì), cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc) và các điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp công dân Nguyễn Ngọc Thêm – Trưởng thôn Đồng Cà, xã Đại Đình, phản ánh về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo của UBND xã Đại Đình chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công dân cho biết trước đó đã gửi đơn tố cáo, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại địa phương liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản, chiếm dụng đất trái phép tại thôn Đồng Cà.

Công dân Nguyễn Ngọc Thêm nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, lãnh đạo UBND xã Đại Đình và ý kiến tham mưu, đề xuất của các sở, ngành, thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giao UBND xã Đại Đình khẩn trương xem xét, rà soát lại đơn thư để giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2025.

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân trước.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp trước. Tính đến ngày 6/11/2025, toàn tỉnh còn 21 vụ việc chưa giải quyết xong, trong đó có 9 vụ thuộc thẩm quyền các sở, ban, ngành và 12 vụ thuộc UBND cấp xã, phường.

Một số vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm như: vụ bà Nguyễn Thị Hợp cùng 20 hộ dân ở xã Yên Sơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vụ bà Hà Thị Bé ở xã Yên Trị phản ánh hoạt động của Nhà máy Xi măng Xuân Sơn gây ảnh hưởng môi trường; vụ ông Phan Văn Thành cùng 49 hộ dân xã Đạo Trù kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu Lâm nghiệp thôn Vĩnh Ninh; vụ các tiểu thương chợ Trung tâm Lương Sơn phản ánh việc điều chỉnh giá thuê, hợp đồng khai thác chợ; vụ người dân xã Cao Dương kiến nghị ô nhiễm do hoạt động của Nhà máy Xi măng Hoàng Long.

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải quyết chậm là do tính chất phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, thay đổi chính sách qua từng giai đoạn, hồ sơ, tài liệu chưa đầy đủ, khó xác minh nguồn gốc đất; một số công dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết; việc phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế, trong khi một số vụ việc vượt thẩm quyền địa phương, cần xin ý kiến hướng dẫn từ bộ, ngành Trung ương...

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết đơn, thư của công dân.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kết luận, chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể.

Đồng chí nhấn mạnh: Sau sáp nhập số lượng đơn thư tăng đột biến hơn, nhiều nội dung phức tạp hơn và có một số đối tượng lợi dụng, kích động người dân viết đơn thư khiếu nại gây rối loạn. Chính vì vậy đồng chí yêu cầu Công an tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình, rà soát các đối tượng có hành vi xúi giục người dân, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối đôn đốc, tham mưu giải quyết, hoàn thành trước Quý I/2026.

Hồng Duyên