Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ Singapore tại Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
Ngày 10/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ Singapore tại Việt Nam do Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam là Trưởng đoàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc
Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Ngoại vụ, Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh về không gian, dư địa để bứt phá trong thời gian tới mà điểm nhấn là tỉnh lớn với quy mô nền kinh tế đứng thứ 6 của cả nước; tiềm năng về phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, công nghiệp xanh, logictic, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển năng lượng điện. Tỉnh có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động dồi dào, có năng lực, trình độ, được đào tạo bài bản, đáp ứng tốt nhất cho các nhà đầu tư tại tỉnh và trong nước.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ
Ngài Jaya Ratnam - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
Để phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác hiệu quả không gian phát triển, xây dựng tỉnh Phú Thọ là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đất nước về công nghiệp công nghệ cao,... Đây là nền tảng quan trọng thu hút các nhà đầu tư, các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao...
Đánh giá cao các doanh nghiệp Singapore có nhiều thế mạnh, kinh nghiệm, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn thời gian tới, tỉnh Phú Thọ và các tập đoàn, nhà đầu tư của Singapo sẽ tăng cường hợp tác; đặc biệt là trong lĩnh vực logistics; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Thọ; lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Về phía Singapore sẽ kết nối, giới thiệu một số chương trình học bổng, bồi dưỡng, đào tạo dài hạn, ngắn hạn dành cho cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên của tỉnh...
Quang cảnh buổi làm việc
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Phú Thọ, ngài Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của cũng như kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được và tin tưởng với đội ngũ lãnh đạo mới, ý chí, quyết tâm cao và sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam
Ngài Đại sứ Jaya Ratnam chia sẻ một số thông tin liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore, trong đó có hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng; hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác, doanh nghiệp Singapore. Đại sứ Jaya Ratnam khẳng định: Chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ lần này của đoàn công tác tìm hiểu về những tiềm năng, thế mạnh và nhất là các dự án của tỉnh Phú Thọ đang thu hút đầu tư, qua đó sẽ tổ chức kêu gọi, kết nối các doanh nghiệp của Singapore đến tìm hiểu đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ngài Đại sứ Jaya Ratnam mong muốn hai bên tìm hiểu, trao đổi để xúc tiến việc xây dựng Khu công nghiệp VSIP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Singapore khi đến tìm hiểu, thực hiện đầu tư các dự án khác tại địa phương.
Ngọc Tuấn
baophutho.vn Sáng 11/9, tại xã Thanh Thủy, Đoàn công tác số 2, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch...
baophutho.vn Sau khi chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất thị trấn Yên Lập và ba xã Đồng Thịnh, Hưng Long, Đồng Lạc, xã Yên Lập...
baophutho.vn Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được xác định là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức Đoàn trong công tác xây...
baophutho.vn Chiều 10/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức bế giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho...
baophutho.vn Chiều 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì Phiên họp hành chính UBND tỉnh chuyên đề về rà soát và đề xuất xử lý hệ thống văn bản quy...
baophutho.vn Ngày 10/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với...
baophutho.vn Sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ mới đã có những đổi mới mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân. Bằng cách xây dựng...