Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới

Ngày 30/12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thuý phát biểu kết luận buổi khảo sát

Sau khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình theo Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Phú Thọ mới có quy mô dân số 4.022.638 người, trong đó dân số nữ chiếm tỷ lệ 50,8% tổng dân số toàn tỉnh; Có 50 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm khoảng 26% dân số toàn tỉnh, trong đó nữ giới khoảng 525.000 người.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Bình đẳng giới và các chính sách, pháp luật liên quan. Cùng với đó, các nội dung về bình đẳng giới được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện trên địa bàn.

Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu ứng cử và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ nữ, từng bước nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan lãnh đạo, quản lý. Theo đó, tỷ lệ nữ tham gia gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 17/97 đồng chí, chiếm 17,53%; Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã 584/3.895 đồng chí, chiếm 15%; Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND tỉnh 36/137 đồng chí, chiếm 26,28%; HĐND cấp xã 3.137/11.581 đồng chí, chiếm 27,1%; Cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 44/234 đồng chí, chiếm 18,8%, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Bình đẳng giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Là tỉnh miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 10%, mặt bằng dân trí chưa đồng đều; tư tưởng định kiến giới vẫn tồn tại trong một bộ phận gia đình và xã hội. Tệ nạn xã hội, tình trạng bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các chính sách, pháp luật liên quan trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định những ý kiến đóng góp của đoàn là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Luật bình đẳng giới tại địa phương.

Đồng chí để nghị các sở, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả về Luật bình đẳng giới; tham gia xây dựng và đóng góp bổ sung, sửa đổi hệ thống pháp luật, chính sách bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho phụ nữ ở các lĩnh vực: Lao động – việc làm, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, hôn nhân – gia đình. Nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

Thành viên đoàn khảo sát đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đồng chí mong muốn Đoàn khảo sát dành sự quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện và đồng hành cùng địa phương để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả của tỉnh trong thời gian qua về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản, chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn. Quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí lưu ý các cơ quan chuyên môn cập nhật, bổ sung một số thông tin, số liệu còn thiếu trong báo cáo; đồng thời tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của thành viên Đoàn khảo sát, hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn công tác chậm nhất ngày 6/1.

