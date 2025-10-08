Chưa đá phút nào, World Cup 2026 đã lập kỷ lục mọi thời đại

Hơn 65.000 tình nguyện viên sẽ tham gia phục vụ cho World Cup 2026, kiến diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 năm sau.

Theo thông báo của FIFA vào ngày 7/10 vừa qua, chương trình tình nguyện viên cho World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, đã nhận được con số kỷ lục với hơn một triệu đơn đăng ký, một lượng “cao hơn bất kỳ sự kiện thể thao nào trong lịch sử”.

Hơn 65.000 tình nguyện viên sẽ tham gia phục vụ cho giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7 năm tới, và dù thời hạn đăng ký vẫn còn ba ngày nữa mới kết thúc, số lượng hồ sơ đã vượt mốc một triệu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: “Chúng tôi có các tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 92, từ những sinh viên mới bắt đầu hành trình sự nghiệp cho đến những người đã nghỉ hưu muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đây là nhóm tình nguyện viên đa dạng nhất thế giới; mỗi người đều có một câu chuyện riêng để kể.”

Kỳ World Cup 2026 cũng sẽ là giải đấu có số lượng tình nguyện viên nhiều nhất trong lịch sử FIFA, đồng thời là lần đầu tiên có 48 đội tuyển tranh tài tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia. Bên cạnh đó, FIFA cũng đã chính thức khánh thành trung tâm tình nguyện đầu tiên trong tổng số 12 trung tâm được sử dụng trong suốt giải đấu, đặt tại New York và New Jersey.

Lịch thi đấu chính thức của World Cup 2026 sẽ được FIFA công bố trong lễ bốc thăm diễn ra vào tháng 12/2025, đồng thời xác định địa điểm tổ chức cho từng bảng đấu. Theo dự kiến, trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Estadio Azteca (Mexico City), còn trận chung kết nhiều khả năng được tổ chức tại sân MetLife (New Jersey) - sân vận động có sức chứa hơn 80.000 khán giả.

Trong khi đó, vòng loại World Cup đang bước vào giai đoạn then chốt. Tính đến tháng 11, khu vực châu Âu (UEFA) sẽ bắt đầu xác định những đội tuyển đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, qua đó gia nhập danh sách các đội đã chính thức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nguồn thethao247