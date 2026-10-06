Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên

Chiều 6/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” dự kiến diễn ra vào ngày 10/10/2026 trên phạm vi cả nước, với khoảng 10.000 - 12.000 người dân tham gia tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu cho cuộc vận động thể dục, thể thao quy mô toàn quốc, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, khuyến khích Nhân dân chủ động rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống; từng bước hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh khoẻ.

Để tổ chức thành công lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; chủ động bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ phát động; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại các tỉnh, thành phố, tạo hiệu ứng lan toả trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, bảo đảm lễ phát động được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; nội dung phong phú, có tính quần chúng cao, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Phát biểu ngay sau hội nghị trực tuyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cho biết, tại tỉnh Phú Thọ, lễ phát động kết hợp với tổ chức trình diễn Yoga tập thể, võ nhạc Taekwondo và khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực phối hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, huy động lực lượng tham gia, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết cho lễ phát động. Các xã, phường có hình thức hưởng ứng phù hợp; thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Thương Huyền - Đăng Khoa