Chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Sáng 12/10, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động từ ngày 18-24/11 trên phạm vi cả nước. Các hoạt động lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, góp phần phát huy bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Các hoạt động điểm nhấn cấp quốc gia dự kiến gồm: Hội nghị Văn hóa toàn quốc; chương trình nghệ thuật đặc biệt; triển lãm thành tựu văn hóa, thể thao và du lịch; tuần phim, phim tài liệu; chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026” cùng các hoạt động truyền thông, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác chuẩn bị; xây dựng bộ nhận diện và hoàn thiện các điều kiện đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, sẵn sàng tổ chức các hoạt động.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; nhấn mạnh đây là bước khởi đầu để hình thành chuỗi hoạt động văn hóa thường niên có sức lan tỏa sâu rộng, được Nhân dân mong đợi và tích cực tham gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy cộng đồng dân cư làm không gian trọng tâm tổ chức hoạt động; phát huy nguồn lực xã hội, huy động doanh nghiệp đồng hành; đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ số, mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân. Các hoạt động phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện khung hoạt động, hướng dẫn cụ thể nội dung, tiến độ và trách nhiệm triển khai; hoàn thiện bộ nhận diện, thông điệp truyền thông và đẩy nhanh việc đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Các bộ, ngành chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự; gắn hoạt động văn hóa với giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản, kết nối quân dân, thương mại, nông nghiệp và du lịch.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phù hợp với thực tế, phát huy bản sắc và thế mạnh riêng; huy động nguồn lực, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia rộng rãi, bảo đảm chuỗi hoạt động diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Lê Minh