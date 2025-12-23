Chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội nhân dịp Giáng sinh

{title}
Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm và chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội nhân dịp đón Giáng sinh năm 2025 và năm mới 2026.
Đồng chí Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng giám mục Hà Nội.
Thăm Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hải đã tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, chúc Đức Tổng giám mục, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng. Thông tin nhanh về tình hình địa phương, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2025, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn trong thời gian tới, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các giáo xứ, giáo hạt, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; trong đó có công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chung tay xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển giàu mạnh.
Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội bày tỏ sự vui mừng trước những bước tiến vượt bậc của tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.
Thanh Hằng - Trần Tuấn
