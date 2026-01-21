Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên

Sáng 21/1, Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải và Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Thị Ngọc Ánh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm: Đồng chí Lưu Ngọc Trâm (sinh ngày 20/12/1976, vào Đảng ngày 10/1/1996; hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tuyên truyền) và đồng chí Vũ Thành Lợi (sinh ngày 13/9/1973, vào Đảng ngày 29/1/1996; hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở).

Trải qua nhiều vị trí công tác, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi các đồng chí sinh sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải nhấn mạnh: Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, khẳng định sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí, của chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và của toàn Đảng bộ Sở. Những thành tích mà các đồng chí đạt được là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, tinh thần trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị trong thời gian tới, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động, là tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ noi theo; đồng thời, luôn phát huy phẩm chất, trí tuệ, kinh nghiệm và tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh.

* Cũng trong sáng nay, Đảng ủy - Cơ quan Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy.

Đảng ủy Sở đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quy chế, chương trình công tác; kiện toàn bộ máy, sắp xếp tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham mưu triển khai các chương trình, chính sách lớn, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; Đảng bộ được củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2026, Đảng bộ Sở xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Thị Ngọc Ánh đề nghị Đảng bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của tỉnh trong hoạt động dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống liên quan đến hoạt động dân tộc, tôn giáo.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua năm 2026 và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lê Hoàng