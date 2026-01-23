{title}
{publish}
{head}
Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; ngày 22/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu phối hợp với Đoàn cơ sở nhà máy Z121 tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026 tại nhà văn hóa khu 6, khu 8 và khu 1 với kinh phí các hoạt động là gần 50 triệu đồng.
Ra mắt Câu lạc Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện phường Phong Châu.
Tại chương trình, Đoàn thanh niên hai cơ quan đã phối hợp với các y, bác sỹ Bệnh viên đa khoa khu vực Phú Thọ, Bệnh viện Phổi tỉnh, Trạm y tế phường tiến hành tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc cho trên 50 người cao tuổi tại khu 6; công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị và lãnh đạo phường cũng đã ân cần thăm hỏi, trao 20 suất quà cho 20 em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tại khu 8; tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê tại khu 1”.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu phối hợp với Đoàn cơ sở nhà máy Z121 cấp phát thuốc cho người cao tuổi khu 6.
Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tới công tác an sinh – xã hội, nhất là người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng phường Phong Châu ngày càng văn minh, hiện đại.
Các đại biểu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu ; Đoàn cơ sở nhà máy Z121 gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê tại khu 1”.
Thanh Bình
Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, cao nhất 14-17 độ C.
baophutho.vn Chiều 23/1, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với UBND xã Bằng Luân tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, với sự đồng hành...
baophutho.vn UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 3 điểm, nhằm tạo...
baophutho.vn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động là một trong những phong trào lớn mang ý nghĩa giáo dục nhằm tạo...
baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...
baophutho.vn Chiều 22/1, xã Trạm Thản phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí, Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ, tổ chức trao...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Do tác động...