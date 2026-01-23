Văn hóa - Xã hội
Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026

Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; ngày 22/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu phối hợp với Đoàn cơ sở nhà máy Z121 tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026 tại nhà văn hóa khu 6, khu 8 và khu 1 với kinh phí các hoạt động là gần 50 triệu đồng.

Ra mắt Câu lạc Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện phường Phong Châu.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên hai cơ quan đã phối hợp với các y, bác sỹ Bệnh viên đa khoa khu vực Phú Thọ, Bệnh viện Phổi tỉnh, Trạm y tế phường tiến hành tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc cho trên 50 người cao tuổi tại khu 6; công bố quyết định và ra mắt Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị và lãnh đạo phường cũng đã ân cần thăm hỏi, trao 20 suất quà cho 20 em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tại khu 8; tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê tại khu 1”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu phối hợp với Đoàn cơ sở nhà máy Z121 cấp phát thuốc cho người cao tuổi khu 6.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tới công tác an sinh – xã hội, nhất là người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng phường Phong Châu ngày càng văn minh, hiện đại.

Các đại biểu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phong Châu ; Đoàn cơ sở nhà máy Z121 gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê tại khu 1”.

Thanh Bình


 Từ khóa: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chương trình Tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện năm 2025 Hoàn cảnh khó khăn bàn giao công trình thanh niên Nhà văn hóa Người cao tuổi Phát triển kinh tế
Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”
2026-01-23 17:04:00

baophutho.vn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động là một trong những phong trào lớn mang ý nghĩa giáo dục nhằm tạo...

Tết ấm từ sự sẻ chia

Tết ấm từ sự sẻ chia
2026-01-23 10:38:00

baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...

