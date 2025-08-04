CLB Nam Định áp đảo tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026

CLB Nam Định áp đảo tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026 khi có tới 5 suất, đặc biệt là có ngoại binh được định giá 950.000 euro.

CLB Nam Định tham dự 4 đấu trường ở mùa giải 2025/2026. Đó là V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á. Do đó, đội bóng này đã liên tục chiêu mộ ngoại binh ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 để nâng cấp đội hình.

Tính đến thời điểm này, CLB Nam Định có 9 ngoại binh, 1 Việt kiều và 1 cầu thủ nhập tịch. Chất lượng đội hình của đội chủ sân Thiên Trường rất tốt, đủ sức cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2025/2026.

Tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Theo định giá của chuyên trang transfermarkt, CLB Nam Định có giá 7,84 triệu euro, đắt nhất V-League 2025/2026. Đó là lý do tại sao, đội bóng này có 5 gương mặt trong tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Cầu thủ được định giá cao nhất V-League 2025/2026 hiện tại là Njabulo Blom với giá 950.000 euro. Tiếp đến là Xuân Son (650.000 euro), Mahmoud Eid và Caio Cesar với cùng 600.000 euro. Người còn lại của Nam Định lọt tốp 10 là Rômulo với giá 500.000 euro.

CLB CAHN có 3 suất trong tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026. Đó là các trường hợp của Hugo Gomes 550.000 euro, Quang Vinh (500.000 euro) và Nguyễn Filip giá 450.000 euro. Hai suất còn lại thuộc về Hà Nội FC với trường hợp của Daniel Passira và Gustavo Henrique của CLB Ninh Bình.

Nguồn vov.vn