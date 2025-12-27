Xã Nguyệt Đức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

{title}
Sáng 27/12, xã Nguyệt Đức tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2025. Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, đồng thời tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Nguyệt Đức lần thứ I năm 2025.
Lễ khai mạc diễn ra với phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối vận động viên, lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, học sinh và quần chúng nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi của địa phương. Chương trình đồng diễn nghệ thuật và đồng diễn võ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn ấn tượng cho ngày hội thể thao quần chúng.
Tham gia Đại hội TDTT xã Nguyệt Đức lần thứ I có hơn 750 vận động viên tranh tài ở 8 môn, với 17 nội dung thi đấu. Đại hội góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân; đồng thời là dịp để địa phương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia các giải đấu cấp trên.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.
Thông qua Đại hội, xã Nguyệt Đức tiếp tục khẳng định quyết tâm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và thực hiện hiệu quả khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Nguyễn Toàn
