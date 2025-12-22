Gặp mặt HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Chiều 22/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Gặp mặt các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vừa kết thúc ở Thái Lan cách đây ít ngày. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu tặng hoa và quà cho các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích thi đấu ấn tượng mà các HLV, VĐV đã đạt được tại SEA Games 33. Đồng chí nhấn mạnh: Để có được thành quả này, đội ngũ HLV, VĐV đã luôn nỗ lực tập luyện, khắc phục mọi khó khăn và vượt qua rất nhiều sức ép để mang vinh quang về cho Tổ quốc và quê hương Đất Tổ. Đây là kỳ SEA Games thành công nhất cả về số lượng VĐV tham dự lẫn thành tích giành huy chương. Vì vậy, các HLV, VĐV cần thể hiện sự quyết tâm, tiếp tục cố gắng hơn nữa để chinh phục thêm những đỉnh cao mới trong thời gian tới, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước và gia đình.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại SEA Games 33, Thể thao Phú Thọ đóng góp 4 HLV là: Lê Tiến Tuấn, Nguyễn Bá Trình - môn Pencak Silat; Lưu Văn Hoàn - môn Đua thuyền và Trần Quang Mạnh - môn Vật cùng 4 VĐV gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thuý Hằng môn Điền kinh; Nguyễn Đức Hậu môn Pencak Silat và Bùi Văn Nhất ở môn Xe đạp địa hình cho các Đội tuyển Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu tặng hoa và quà cho các HLV có VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu tại SEA Games 33, các VĐV của thể thao Đất tổ đã giành được 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Trong đó, VĐV Tạ Ngọc Tưởng giành 1 Huy chương Vàng nội dung chạy 4x400m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 15 giây (phá kỷ lục SEA Games, phá kỷ lục Quốc gia) cùng 2 Huy chương Bạc ở các nội dung 4x400m nam với thành tích 3 phút 03 giây (phá kỷ lục SEA Games, phá kỷ lục Quốc gia) và 400m nam; VĐV Hà Thị Thuý Hằng giành 1 Huy chương Bạc nội dung nhảy xa nữ môn Điền kinh. Tấm Huy chương Đồng còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Đức Hậu hạng cân 45kg nam môn Pencak Silat.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu đã tặng hoa và quà chúc mừng cho HLV Lê Tiến Tuấn - môn Pencak Silat; HLV Vi Đức Cường và Lê Phú Thọ - môn Điền kinh cùng 3 VĐV gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thuý Hằng môn Điền kinh và Nguyễn Đức Hậu môn Pencak Silat với những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và kết quả đạt được tại SEA Games 33.

Quốc Đại