Arsenal vào bán kết Cup Liên đoàn

Arsenal hòa Crystal Palace 1-1 rồi thắng 8-7 trong luân lưu ở tứ kết Cup Liên đoàn và sẽ vào bán kết gặp Chelsea.

Maxence Lacroix là tội đồ của Crystal Palace và là người hùng của Arsenal. Trong thời gian thi đấu chính thức, trung vệ người Pháp đá phản giúp Arsenal mở tỷ số. Crystal Palace gỡ hòa ở phút bù giờ để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, Lacroix là người duy nhất đá hỏng, giúp Arsenal thắng 8-7 để vào bán kết.

Hai lượt bán kết Cup Liên đoàn được xác định, là Arsenal đấu Chelsea và Man City gặp Newcastle. Bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về, và hai đội thắng sẽ gặp nhau ở chung kết diễn ra tại Wembley. Arsenal mới vô địch giải đấu này hai lần, ở mùa 1986-1987 và 1992-1993.

Các cầu thủ Arsenal vui mừng sau khi thắng Crystal Palace trên loạt luân lưu ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 23/12/2025. Ảnh: AFP

HLV Mikel Arteta có tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gần nhất thắng Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trong đó, Gabriel Jesus lần đầu đá chính kể từ ngày 12/1 và có trận đấu thứ 100 cho Arsenal.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal liên tục dồn ép, đan bóng nhỏ, đổi cánh và thử thách khung thành Crystal Palace. Trong hiệp một, đoàn quân dưới trướng Arteta áp đảo khi kiểm soát bóng 80%, dứt điểm 12 lần với 4 cú trúng đích - so với 2 và 0 của đội khách. Chủ nhà cũng có 38 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương - so với chỉ 2 của Crystal Palace.

Gabriel Martinelli thi đấu nổi bật nhất, khi liên tục làm khổ Jaydee Canvot bên cánh trái. Tiền đạo người Brazil tạo năm cơ hội và ba lần qua người - đều là thông số cao nhất hiệp một. Nhưng ở trong vòng cấm, lần lượt Gabriel Jesus, Noni Madueke rồi Riccardo Calafiori phung phí cơ hội.

Maxence Lacroix phản lưới, giúp Arsenal mở tỷ số. Ảnh: Shutterstock

Sang hiệp hai, Arsenal bất ngờ đánh mất thế trận, không còn tạo những cơ hội ngon ăn và thậm chí để Crystal Palace nhiều lần lên bóng nguy hiểm. Trận đấu trôi đi với kết quả 0-0 khiến HLV Mikel Arteta đứng ngồi không yên. Ông lần lượt tung các ngôi sao tấn công Leandro Trossard, Martin Odegaard, Bukayo Saka vào sân với mong muốn tìm kiếm bàn thắng và giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

Những sự thay đổi này giúp Arsenal cải thiện thế trận nhưng cũng phải nhờ đến may mắn để tạo sự khác biệt. Phút 80, Bukayo Saka đá phạt góc bên cánh phải để Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành. Bóng sau đó lập bập trong vòng cấm, rồi chạm người trung vệ Crystal Palace Maxence Lacroix vào lưới, giúp Arsenal mở tỷ số.

Marc Guehi sút cận thành quân bình tỷ số. Ảnh: Shutterstock

Bất ngờ đến ở phút bù thứ năm, khi Crystal Palace gỡ hòa cũng nhờ tình huống cố định. Từ pha đá phạt bên cánh trái, Jefferson Lerma thắng Riccardo Calafiori trong pha không chiến, đánh đầu để Marc Guehi thoát xuống dứt điểm một chạm qua hai chân thủ thành Kepa.

Hòa 1-1 qua 90 phút, hai đội không đá hiệp phụ mà lập tức bước vào loạt đá luân lưu. Tại đây, Arsenal và Crystal Palace thực hiện thành công cả bảy lượt đầu. Khác biệt tới ở lượt thứ tám, khi William Saliba thực hiện thành công, còn Lacroix sút về góc trái bị Kepa cản phá.

Kepa cản cú đá luân lưu của Lacroix. Ảnh: Reuters

Nhiều cầu thủ Crystal Palace đến an ủi Lacroix, trong khi Arsenal hân hoan với niềm vui chiến thắng. “Pháo thủ” đã không phải trải qua loạt sút luân lưu may rủi, nếu tận dụng cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức.

Nguồn vnexpress.net