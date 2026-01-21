Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, thời gian qua, Phú Thọ đã khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội. Hàng nghìn căn nhà đã và đang dần hoàn thành không chỉ mở ra cơ hội an cư cho người lao động có thu nhập thấp, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu lớn về an sinh xã hội, giảm áp lực đô thị hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Từ những khu nhà trọ

Tan ca làm buổi chiều, vợ chồng anh Hoàng Văn Lâm - Nguyễn Thị Hương, công nhân Khu công nghiệp Thụy Vân tạt qua chợ mua thức ăn về phòng trọ chật chội để nấu bữa cơm. Anh Lâm chia sẻ: "Cả hai vợ chồng là công nhân nên thu nhập không đáng là bao. Mỗi tháng tiền thuê trọ, điện, nước, chi phí phát sinh... khiến cuộc sống khá chật vật. Nếu có một chỗ ở nhỏ ổn định thì đã nhẹ đi nửa phần lo".

Dãy nhà trọ cho công nhân thuê tại xã Hy Cương.

Giấc mơ an cư là nhu cầu tất yếu, nhất là những người phải xa quê lập nghiệp. Anh Phạm Văn Long ở xã Hiền Lương làm công nhân ở Khu công nghiệp Phú Hà đã nhiều năm nay. Gia đình anh hiện vẫn phải đi thuê phòng trọ và luôn mong có một nơi để an cư. Anh Long cho biết: “Với mức lương hiện tại, người lao động chỉ đủ trang trải, khó có khả năng mua nhà để an tâm gắn bó lâu dài với công việc. Gần khu công nghiệp hiện có dự án nhà ở xã hội cho công nhân đã hoàn thành giai đoạn 1. Tôi đang tìm hiểu nhưng vẫn băn khoăn về điều kiện đăng ký mua nhà dành cho đối tượng thu nhập thấp."

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hà, 38 tuổi ở xã Mai Hạ, làm việc tại phường Nông Trang cho biết: "Gia đình có 4 người từ khu vực Hòa Bình sang làm việc và đang ở nhà thuê, khá tốn kém và bất tiện. Gia đình mong muốn sớm mua được một căn nhà ở xã hội gần chỗ làm với mức giá phù hợp để an cư, yên tâm gắn bó lâu dài."

Ông Quách Tấn Công - Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: "Nhà ở xã hội chính là “cầu nối” để giữ chân người lao động. Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vừa là một trong những trụ cột của các chính sách an sinh xã hội, vừa là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương."

Đến cơ hội an cư

Năm 2022, dự án nhà ở xã hội thấp tầng Minh Phương được khởi công tại lô đất N02, thuộc khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, phường Nông Trang với tổng mức đầu tư trên 173 tỷ đồng, gồm 123 căn nhà do Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm, dự án đã hoàn thành và chuyển giao cho người sử dụng. Mỗi căn hộ 2,5 tầng có diện tích từ 102m2 - 139,5m2 được thiết kế đủ tiện ích, phù hợp nhu cầu sử dụng và thân thiện với môi trường.

Chị Nguyễn Thị Kim Khánh tìm hiểu và đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội thấp tầng Minh Phương.

Chị Nguyễn Thị Kim Khánh, công nhân Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 cho biết, do kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên trước đây 4 người trong gia đình đều phải ở trong căn nhà thuê. Khi dự án nhà ở xã hội Minh Phương hoàn thiện và mở bán, chị đã đăng ký thành công. “Đây thực sự là cơ hội để gia đình hoàn thành giấc mơ có được nhà để an cư lạc nghiệp.”

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Thọ được giao hoàn thành 3.877 căn nhà ở xã hội (khu vực Phú Thọ 1.725 căn, Vĩnh Phúc 976 căn, Hòa Bình 1.176 căn); đến năm 2030, phải đạt 64.400 căn.

Khu nhà ở xã hội thấp tầng Minh Phương.

Hết năm 2025, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Toàn tỉnh khởi công 12 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp tập trung đông dân cư với quy mô 11.952 căn; đã có 2.913 căn hộ hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Riêng tháng 12/2025, tỉnh khởi công thêm 2 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án nhà ở xã hội Ngọc Hà tại phường Thanh Miếu với 207 căn cho người thu nhập thấp, trong đó có cán bộ, công chức từ khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc chuyển về công tác tại Việt Trì; Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại Gốc Nụ, phường Vĩnh Phúc có quy mô 384 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, đặc biệt là công nhân trong các khu công nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc.

Dự án nhà ở xã hội tại khu Thành Công, phường Thanh Miếu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Phú Thọ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội Kira home thuộc Khu đô thị Việt Đức Legend City, xã Xuân Lãng.

Bước sang năm 2026, tỉnh chuẩn bị phê duyệt thêm nhiều dự án nhà ở xã hội mới, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao động thu nhập thấp, từng bước hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh.

Ngọc Tuấn