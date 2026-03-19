Công an tỉnh Phú Thọ thông báo

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2381/QĐ- UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc công bố danh sách cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh thông báo danh sách 146 cơ sở được công bố theo Quyết định trên (Có danh sách kèm theo).

