Công an xã Đại Đồng phối hợp Agribank ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng

Chiều 4/11, tại Phòng giao dịch Vũ Lâm – Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lạc Sơn, một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được Công an xã Đại Đồng và ngân hàng phối hợp ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, ông B.V.D (sinh năm 1972, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đến ngân hàng đề nghị chuyển 20 triệu đồng cho một người lạ “quen qua mạng”. Nhận thấy ông D. có biểu hiện bất thường, hoang mang, run rẩy, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo Công an xã Đại Đồng phối hợp xác minh.

Công an xã Đại Đồng và cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lạc Sơn trao lại số tiền ông D. mang đến định chuyển cho kẻ lừa đảo

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an, gọi điện thông báo nạn nhân “liên quan đến đường dây rửa tiền”, yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra và giữ bí mật tuyệt đối. Rất may, vụ việc được phát hiện sớm nên ông D. chưa kịp thực hiện giao dịch.

Công an xã Đại Đồng đã trấn an, giải thích và tuyên truyền để ông D. hiểu rõ bản chất vụ việc, đồng thời hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Ông D. xúc động cho biết: “20 triệu đồng là tiền tôi vừa bán con trâu – tài sản lớn nhất của gia đình. Nếu bị lừa, coi như mất hết vốn liếng.”

Vụ việc là bài học cảnh báo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, Công an để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, khi có nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Long Dương


