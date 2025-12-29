Minh chứng cho sự đồng lòng của đồng bào công giáo

Sau gần 2 tháng khẩn trương thi công, tuyến giao thông nông thôn khu 2 – Minh Đức, xã Hiền Quan đã hoàn thành, ghi dấu tinh thần hiến đất, đồng lòng của hơn 50 hộ giáo dân khi quyết tâm chung sức cùng chính quyền địa phương cứng hóa hệ thống giao thông của địa phương.

Những ngày cuối năm 2025, khu 2 – Minh Đức, xã Hiền Quan luôn rộn ràng niềm vui khi tuyến đường giao thông nông thôn chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường bê tông mới khang trang, rộng rãi đã thay thế tuyến đường hẹp, gồ ghề trước đây, đã mở ra một diện mạo mới cho khu dân cư có đông đồng bào giáo dân sinh sống.

Tuyến đường hoàn thành từ sự đồng thuận, đoàn kết của bà con giáo dân trên địa bàn.

Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 2, xã Thanh Uyên (nay là khu 2 – Minh Đức, xã Hiền Quan)” có tổng chiều dài hơn 1,1 km, gồm 3 tuyến với các chiều dài lần lượt là 483,18m; 516,66m và 126,08m. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 đối với đường giao thông nông thôn cấp IV, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, độ bền và khả năng chịu tải phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Nhiều hộ giáo dân đã tự nguyện dịch rào, phá tường, lùi cổng để hiến đất mong cho đường sớm hoàn thành.

Với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do UBND xã Hiền Quan là chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư phát triển Sao Mai Phú Thọ. Từ sự quyết tâm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Điểm nhấn nổi bật của dự án không chỉ nằm ở quy mô hay nguồn vốn đầu tư, mà còn ở tinh thần tự nguyện, đồng thuận cao của các giáo dân. Theo đó, hơn 50 hộ giáo dân thuộc Giáo họ Minh Đức, Giáo xứ Thanh Uyên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để mở rộng mặt bằng thi công, góp phần quan trọng giúp dự án sớm hoàn thành.

Ông Kiều Quốc Phong – Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, cho biết: Tuyến đường sẽ góp phần quan trọng kết nối liên hoàn các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và đồng bào giáo dân trong xây dựng nông thôn mới.

Minh Tự