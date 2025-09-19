Công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài

Sáng 19/9, xã Minh Đài long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970 tại xã Minh Đài. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục di sản văn hoá- Bộ VH,TT&DL; đại diện Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong, Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở GD&ĐT... cùng đông đảo cựu thanh niên xung phong Khu kinh tế Minh Đài.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Ngày 23/12/1970, Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã ký Quyết định số 268/TTg cho phép Trung ương Đoàn xây dựng một Khu Kinh tế Thanh niên tại địa bàn 7 xã thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú gồm: Minh Đài, Tân Phú, Mỹ Thuận, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Văn Miếu, trong đó lấy xã Minh Đài làm trung tâm. Ngày 23/2/1971, Khu Kinh tế Thanh niên chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với bí số KKT-TN-70-40. Với tinh thần ba sẵn sàng, những người con ưu tú từ Hà Nam, Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phú... đã không ngại khó khăn, xây dựng nên một mô hình kinh tế kiểu mới, một trường học thực tiễn lớn, đào tạo nên những người công nhân trẻ, những cán bộ giỏi, làm hạt nhân cho sự phát triển của đất nước.

Trưa ngày 20/9/1972, máy bay Mỹ bất ngờ tấn công, trút 126 quả bom xuống khu vực trung tâm Khu Kinh tế Thanh niên, 45 đồng chí đã hy sinh, 25 đồng chí bị thương. Trước mất mát đó, Ban lãnh đạo Khu Kinh tế đã phát động phong trào “biến đau thương thành sức mạnh”, trong gần 4 năm, 500ha đồi nương được khai phá, hệ thống giao thông, thuỷ lợi được xây dựng. Khu đã mạnh dạn đưa cây chuối tiêu trồng trên đồi, ngay vụ đầu tiên đã xuất khẩu được 150 tấn chuối sang Liên Xô.

Đồng chí Hoàng Anh Nghĩa - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Minh Đài phát biểu khai mạc

Hơn 50 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Khu Kinh tế Thanh niên đã giành được nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2012, được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngày 14/4/2025, địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970 xã Minh Đài được Bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo và tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Trong kháng chiến chống Mỹ, Khu Kinh tế Thanh niên Minh Đài được thành lập với sứ mệnh vừa là một mô hình kinh tế mới, vừa là một trường học thực tiễn lớn của thanh niên. Ngày nay, khu trở thành địa chỉ đỏ, là bài học sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Việc di tích được vinh danh ở tầm quốc gia đã khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa - giáo dục to lớn của Khu Kinh tế Thanh niên đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài, các cơ quan chủ quan cần tiếp tục chủ động phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích một cách bền vững, để nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Gắn di tích với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là khai thác tiềm năng du lịch văn hóa – lịch sử – tâm linh – sinh thái, để di tích thực sự trở thành động lực phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Minh Đài và vùng lân cận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động “về nguồn”, để ngọn lửa lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến của thế hệ thanh niên năm xưa được truyền lửa, tiếp nối mãi cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Cục trưởng Cục di sản văn hoá- Bộ Văn hoá, Thông tin và Du lịch Trần Đình Thành đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia cho xã Minh Đài

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá- Bộ VH,TT&DL Trần Đình Thành đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Minh Đài.

Lê Thương