Công điện của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá

Chính phủ triển khai các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh biến động thế giới và khu vực.

Xung đột tại Trung Đông gây ra biến động giá năng lượng, đặc biệt là giá xăng dầu. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá.

Công điện gửi: Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ: Trong những tháng đầu năm 2026, công tác quản lý, điều hành giá đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, theo đó các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để góp phần kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2026.

Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông gây ra biến động giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng; dẫn đến nguy cơ chậm trễ, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính triển khai các biện pháp điều hành kịp thời để bình ổn giá mặt hàng xăng dầu trong nước như giảm thuế nhập khẩu, chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu.

Trước biến động phức tạp của địa chính trị và giá xăng dầu thế giới, để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá, bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra tại Công điện này và các ý kiến chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo dõi sát thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ

Đồng thời, trong phạm vi, lĩnh vực, thẩm quyền quản lý tăng cường triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường, tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về giá và pháp luật có liên quan để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ như sau:

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ theo chức năng nhiệm vụ triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo, giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm hỗ trợ người dân

Đối với dịch vụ vận tải, dịch vụ tại cảng biển, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tiếp nhận kê khai giá và theo dõi biến động giá các mặt hàng, khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ người dân và giảm chi phí đầu vào của sản xuất.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp niêm yết giá, kê khai giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, kết cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Điều hòa cung cầu các mặt hàng thực phẩm phục vụ nhu cầu trong nước giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

a) Đối với lương thực, thực phẩm:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước (đặc biệt là mặt hàng nông sản thiết yếu) giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới để góp phần bình ổn thị trường lúa gạo.

b) Đối với mặt hàng thịt lợn:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, các lực lượng chức năng, các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa và đảm bảo nguồn cung để ổn định giá thịt lợn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn để có giải pháp giảm thiểu khâu trung gian góp phần giảm chi phí lưu thông, giảm giá bán; tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ tinh gọn, hiệu quả, có chi phí lưu thông hợp lý trong cơ cấu giá bán.

c) Đối với thức ăn chăn nuôi và phân bón:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên đánh giá tình hình cung - cầu để tham mưu, kiến nghị kịp thời về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu phân bón đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước.

- Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, khảo sát thị trường và kết nối cung cầu để giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động mở rộng tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc kê khai, niêm yết giá và công khai thông tin về giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, phân bón; chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, đẩy giá vật liệu xây dựng tăng cao

d) Đối với vật liệu xây dựng:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 948/VPCP-CN ngày 29/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; quản lý hiệu quả nguồn cung và Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia; tiếp tục chỉ đạo các Sở Xây dựng triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng.

đ) Đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thường xuyên công tác rà soát kê khai giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các dịp cao điểm, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý.

e) Đối với thuốc, vật tư y tế:

Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tăng cường theo dõi diễn biến giá thuốc, thiết bị y tế kê khai giá theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về giá; đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế với giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

Cấp phát thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh: T.G/Vietnam+

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát đối với những hàng hóa, dịch vụ có đề xuất điều chỉnh giá trong thời gian tới và cần tính toán chuẩn bị kỹ phương án, đánh giá tác động đến mặt bằng giá, mục tiêu kiểm soát lạm phát trong bối cảnh diễn ra xung đột tại Trung Đông để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức độ và thời điểm điều chỉnh giá phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, có chính sách quản lý thị trường ngoại hối phù hợp để ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo nhu cầu ngoại tệ hợp pháp trong nước; thực hiện chính sách điều hành lãi suất, điều hành tín dụng hợp lý, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp găm giữ, thao túng thị trường ngoại tệ...

Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế, lạm phát và các chính sách ứng phó của các nước đối với diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu, vật tư chiến lược để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên môn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá để kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính thường xuyên theo sát tình hình chung, tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá và phối hợp với các Bộ đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông tới giá cả các hàng hóa, dịch vụ để cập nhật kịch bản lạm phát; đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình công tác quản lý, điều hành giá của các Bộ, địa phương theo quy định để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá các biện pháp quản lý, điều hành giá nhằm kiểm soát lạm phát mục tiêu.

Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý và đề xuất giải pháp quản lý, bình ổn giá; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác quản lý, điều hành giá, báo cáo giá thị trường gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo điều hành giá, theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; xử lý nghiêm, quyết liệt theo pháp luật các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Theo Vietnam+