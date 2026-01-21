Công tác chăm sóc người có công đi vào thực chất, hiệu quả

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, công tác chăm sóc người có công với cách mạng luôn được tỉnh Phú Thọ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến xương máu cho nền độc lập dân tộc. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, quy mô đối tượng người có công trên địa bàn tăng lên đáng kể với hơn 495.000 người. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc đảm bảo mọi chính sách ưu đãi của Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

Các cựu chiến binh tham gia giáo dục truyền thống, lịch sử cùng giáo viên, học sinh Trường THCS Trạm Thản tại Khu di tích Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu và phối hợp cùng các cấp, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Tính đến tháng 10/2025, toàn tỉnh có gần 46.000 thương binh, hơn 38.000 liệt sĩ và hàng nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay, trên 99,6% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. 100% xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ Sở Nội vụ rà soát, kiểm tra hồ sơ các đối tượng chính sách sau khi hợp nhất.

Điểm sáng nổi bật trong công tác này chính là việc triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 1.580 gia đình với tổng kinh phí thực hiện trên 62 tỷ đồng.

Những ngôi nhà tình nghĩa kiên cố không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp” mà còn là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, sự quan tâm sâu sắc từ quê hương Đất Tổ đối với những người có công. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán hay ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Các thương, bệnh binh nặng được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Sự quan tâm thiết thực của tỉnh không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những người đi trước. Phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, ông Nguyễn Duy Thường (86 tuổi, xã Tề Lỗ) bày tỏ lòng tự hào khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của tỉnh Phú Thọ mới. Ông Thường chia sẻ: "Mỗi lần nhìn thấy những công trình mới mọc lên, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tôi cảm thấy như mình trẻ lại." Với ông và nhiều bậc lão thành khác, sự lớn mạnh của đất nước chính là sự đền đáp xứng đáng nhất cho những mất mát, hy sinh của thế hệ cha anh.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2026, toàn tỉnh không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo, ngành Nội vụ cùng các địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp mới. Trọng tâm là việc thực hiện 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi quản lý nghĩa trang và chính sách tặng quà đặc thù, chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026. Việc đổi mới cách thức tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ và đẩy mạnh các mô hình sinh kế bền vững cho con em thương binh, bệnh binh được xem là những bước đi đột phá để nâng cao chất lượng cuộc sống các đối tượng chính sách.

Công tác chăm sóc người có công không chỉ là việc thực hiện các chế độ trợ cấp, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình đối với những cá nhân, gia đình đã có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự đồng lòng của toàn xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực. Những nỗ lực ấy không chỉ góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội mà còn giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Lê Hoàng