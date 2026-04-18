Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Hội đồng Nhà nước Cuba tại phiên họp thường kỳ ngày 17/4 đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài, một trong những biện pháp nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài bên cạnh nguồn nội lực.

Người dân tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana (Cuba) ngày 16/4/2026. Ảnh: Ngọc Duy/PV TTXVN tại Cuba

Văn bản pháp luật này phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ Cuba phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, người nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động được tự do thương mại sản phẩm một cách trực tiếp nằm trong khung giá trần được quy định.

Bên cạnh đó, nhằm vực dậy nền kinh tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay, Cuba cũng lần đầu tiên cho phép thành lập các liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp, sau khi chấm dứt độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực này.

Theo baotintuc.vn


 Từ khóa: Nước ngoài Hội đồng Nhà nước Cuba Nhà đầu tư Nhập cư Doanh nghiệp Công dân Phóng viên Tài chính Nguồn lực Tự do thương mại
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

2026-04-17 14:18:00

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long