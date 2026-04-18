Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Hội đồng Nhà nước Cuba tại phiên họp thường kỳ ngày 17/4 đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài, một trong những biện pháp nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài bên cạnh nguồn nội lực.

Người dân tham gia lễ mít tinh tại thủ đô La Habana (Cuba) ngày 16/4/2026. Ảnh: Ngọc Duy/PV TTXVN tại Cuba

Văn bản pháp luật này phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ Cuba phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, người nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động được tự do thương mại sản phẩm một cách trực tiếp nằm trong khung giá trần được quy định.

Bên cạnh đó, nhằm vực dậy nền kinh tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay, Cuba cũng lần đầu tiên cho phép thành lập các liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp, sau khi chấm dứt độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực này.

