Cụm các xã, phường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 17/4 (tức ngày 1/3 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu các xã thuộc các cụm 3, 4, 5, 10, 18 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Đoàn đại biểu cụm 3 thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường thuộc các cụm 3, 4, 5, 10, 18 đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Các đại biểu cụm số 3 thắp hương tại Lăng Hùng Vương.

Đoàn đại biểu cụm 3 gồm các xã, phường: Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ, Thanh Ba, Chí Tiên, Liên Minh, Hoàng Cương và Quảng Yên kính cáo Tổ tiên các thành tựu nổi bật sau sáp nhập đơn vị hành chính. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao.

Các địa phương đã chuyển mạnh sang phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng được phát triển, trong đó có sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao tại Thanh Ba và Chí Tiên, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện.

Đoàn đại biểu cụm 4 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Cụm 4 gồm các xã: Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Xuân Lũng, Phù Ninh, Dân Chủ, Bình Phú, Trạm Thản và Phú Mỹ đã triển khai vận hành mô hình chính quyền hai cấp với tinh thần “liên kết sức mạnh - bứt phá phát triển” và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng nông thôn chuyển biến rõ nét, 100% tuyến đường trục xã cơ bản được cứng hóa; hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn đại biểu cụm 5 đọc chúc văn kính cáo Tổ tiên.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cụm 5 gồm các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Văn Miếu, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Xuân Đài, Lai Đồng, Long Cốc và Thu Cúc đã kính cáo Tổ tiên những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Theo đó, các địa phương đã nỗ lực ổn định tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa - xã hội có tiến bộ, hạ tầng được quan tâm đầu tư, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đoàn đại biểu các xã cụm 10 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 8 xã cụm 10 gồm các xã: Tân Lạc, Mường Bi, Toàn Thắng, Vân Sơn, Mường Hoa, Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả rõ nét. Kết cấu hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đoàn đại biểu cụm 18 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, cụm 18 gồm các xã: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ và Nhân dân các xã trong cụm từng bước ổn định tổ chức, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư.

Thành kính dâng hoa, dâng hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cụm các xã, phường nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên.

Đức Anh