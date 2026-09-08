Cuộc sống mới ở khu tái định cư

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Giữa núi rừng bình yên nơi vùng cao Xuân Đài, cách đây hơn một năm, một khu tái định cư khang trang, rộng rãi đã được quan tâm đầu tư xây dựng cho gần 70 hộ dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Sau hơn 1 năm được bố trí tái định cư, cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu với người dân nơi đây.
Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc hôm nay (8/9) là 35-36 độ, trời oi nóng, không mưa. Nền nhiệt cao trước khi không khí lạnh về thường gây ra mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và...
baophutho.vn Sau sáp nhập địa giới hành chính, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Hưng chọn cải cách hành chính và chuyển đổi số làm khâu đột phá chiến lược....
Nghị định số 283/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10-9-2026, được xây dựng nhằm siết chặt quản lý và nâng cao mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm...
baophutho.vn Ngày 6/9, Câu lạc bộ Thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng phối hợp với Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) tổ chức chương trình trao quà tặng các...
baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng....
baophutho.vn Trong không khí hào hùng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những ký ức về một thời đấu tranh, hy sinh vì độc...
Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức. Đồng thời đề xuất phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 với 4 ngày nghỉ liên tục.