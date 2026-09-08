Cuộc sống mới ở khu tái định cư

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón gió mùa, điều nguy hiểm lưu ý

2026-09-08 08:24:00 Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc hôm nay (8/9) là 35-36 độ, trời oi nóng, không mưa. Nền nhiệt cao trước khi không khí lạnh về thường gây ra mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và...

Vĩnh Hưng tạo đà phát triển

2026-09-07 17:52:00 baophutho.vn Sau sáp nhập địa giới hành chính, Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Hưng chọn cải cách hành chính và chuyển đổi số làm khâu đột phá chiến lược....

Chặn bẫy “việc nhẹ, lương cao” từ sớm, từ xa

2026-09-07 08:22:00 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10-9-2026, được xây dựng nhằm siết chặt quản lý và nâng cao mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm...

Trao 60 suất quà tặng các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Đoan Hùng

2026-09-06 19:12:00 baophutho.vn Ngày 6/9, Câu lạc bộ Thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng phối hợp với Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) tổ chức chương trình trao quà tặng các...

“Điểm tựa” cho những mảnh đời yếu thế

2026-09-06 15:26:00 baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng....

Chuyến xe nghĩa tình của những nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ

2026-09-06 15:18:00 baophutho.vn Trong không khí hào hùng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những ký ức về một thời đấu tranh, hy sinh vì độc...