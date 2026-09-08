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Cuộc sống mới ở khu tái định cư

Giữa núi rừng bình yên nơi vùng cao Xuân Đài, cách đây hơn một năm, một khu tái định cư khang trang, rộng rãi đã được quan tâm đầu tư xây dựng cho gần 70 hộ dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Sau hơn 1 năm được bố trí tái định cư, cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu với người dân nơi đây.

Cuộc sống mới ở khu tái định cư



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cuộc sống khu tái định cư Bình yên Đầu tư dân xây dựng quan tâm vùng cao hơn 1 tai
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