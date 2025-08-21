Đà Nẵng nhân rộng mô hình sinh kế hướng đến lâm nghiệp bền vững

Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình sinh kế dưới tán rừng, thu hút người dân bảo vệ, trồng rừng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp bền vững. Đa dạng sinh kế dưới tán rừng

Tại thôn Agrồng, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Sao đang triển khai mô hình trồng gần 10.000 cây ba kích tím trên diện tích 1 ha đất dưới tán rừng. Đây không chỉ là một cách làm giúp người dân miền núi có cuộc sống ổn định hơn mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loại cây dược liệu này. Ông Sao dự kiến vụ thu hoạch sắp tới sẽ đem về khoảng 2 tỷ đồng, con số không nhỏ đối với người nông dân nơi đây.

“Bước đầu đã có kết quả rất khả quan. Tôi đang lên kế hoạch mở rộng diện tích trồng ba kích tím cũng như thêm một số cây dược liệu khác như râu hùm, sâm bảy lá một hoa để tăng thu nhập. Khi chủ động được nguồn giống, việc sản xuất sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", ông Sao chia sẻ.

Người dân xã vùng cao Tây Giang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng ba kích dưới tán rừng.

Không chỉ có riêng ông Sao, xã Tây Giang đã và đang quy hoạch vùng trồng dược liệu, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ để người dân tận dụng tốt diện tích đất rừng, đất đồi. Các loại cây dược liệu được ưu tiên phát triển gồm ba kích, đẳng sâm, sa nhân.... Hàng trăm ha cây dược liệu đã được trồng và phát triển, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa giúp bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực.

Ở những địa phương khác như xã Sông Vàng, phường Sơn Trà và Hải Vân, các dự án phát triển sinh kế xanh cũng được đẩy mạnh. Một trong những dự án nổi bật là “Tạo điều kiện cho phụ nữ miền Trung Việt Nam cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường thông qua kinh tế xanh và tuần hoàn,” do Trung tâm GreenViet phối hợp cùng các đối tác quốc tế như Visible Impact (Đức) và Trung tâm CSDR triển khai. Dự án đang góp phần tạo thêm nguồn sinh kế mới, đặc biệt hỗ trợ đồng bào Cơ Tu xây dựng các ý tưởng sản xuất chè dây, chế biến trà dược liệu, phát triển các sản phẩm ẩm thực xanh như cơm lam, rượu tà vạt, bánh sừng trâu...

Theo ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc GreenViet, dự án không chỉ tập trung hỗ trợ tài chính mà còn tổ chức các khóa tập huấn về kinh tế xanh và tuần hoàn, đào tạo phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực và mời các chuyên gia trong và ngoài nước trực tiếp hướng dẫn thực hành.

Khách tham quan nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mô hình sinh kế dưới tán rừng tại xã Sông Vàng.

“Một quỹ hỗ trợ phụ nữ cũng được thành lập nhằm giúp hiện thực hóa các ý tưởng sinh kế, giúp các phụ nữ ở miền Trung có thể phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng và tự chủ hơn trong cuộc sống”, ông Vỹ chia sẻ.

Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp bền vững

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, ông Quách Hữu Sơn, cho biết sau khi sáp nhập các địa giới hành chính, thành phố hiện có gần 700.000 ha rừng, trong đó hơn 500.000 ha là rừng tự nhiên và gần 184.000 ha rừng trồng. Độ che phủ rừng của Đà Nẵng đạt 58,04%, một con số đáng khích lệ trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Ông Sơn nhấn mạnh rằng ngành kiểm lâm đã xác định đa dạng hóa các mô hình sinh kế dưới tán rừng là giải pháp then chốt để phát triển lâm nghiệp bền vững. Chi cục đang tham mưu thành phố tiếp tục triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, việc đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn thay thế rừng gỗ nhỏ, khuyến khích bảo tồn các loài dược liệu quý như sâm Ngọc Linh và xây dựng vườn giống chất lượng được đặt lên hàng đầu.

Người dân vùng cao Đà Nẵng thoát nghèo nhờ trồng dược liệu dưới tán rừng.

Việc xây dựng, phát triển những mô hình sinh kế đối với cây dược liệu, trong đó có sâm Ngọc Linh sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, vừa giúp nâng cao đời sống nhân dân, vừa bảo vệ được tài nguyên rừng.

Chi cục sẽ tham mưu thành phố kiến nghị Trung ương cho phép xây dựng nghị quyết thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong phân khu phục hồi sinh thái của khu rừng đặc dụng.

Cùng với đó, rà soát, công bố diện tích quy hoạch định hướng phát triển dược liệu với diện tích 73.268ha, gồm: sâm Ngọc Linh có 14.471ha, quế Trà My 1.970ha và cây dược liệu khác 56.827ha để tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng...

Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Ông Quách Hữu Sơn khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường vận động cộng đồng tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đồng thời gắn nhiệm vụ này với việc phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Việc phát triển kinh tế lâm nghiệp không chỉ dừng lại ở mục tiêu kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, duy trì đa dạng sinh học và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con".

Đ.T (Biên soạn theo nongnghiepmoitruong.vn