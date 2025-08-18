Đa số các địa phương tổ chức tựu trường từ ngày 25 đến 29/8

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, đa số các địa phương tổ chức tựu trường từ ngày 25 đến 29/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 -những khối lớp bản lề chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tựu trường sớm hơn khoảng một tuần, từ ngày 20-22/8.

Việc điều chỉnh lịch học nhằm giúp học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức, rèn luyện nền nếp học tập trước khi chính thức bước vào năm học mới. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị cần thiết để học sinh lớp 1 làm quen với môi trường tiểu học, học sinh lớp 9 chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 và học sinh lớp 12 hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo kế hoạch chung, ngày khai giảng năm học mới trên cả nước sẽ diễn ra vào 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, năm học kết thúc trước 31/5 (ảnh minh họa)

Tại TP. Hồ Chí Minh, học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 20/8, các khối còn lại từ ngày 25/8. Một số tỉnh khác như Khánh Hòa, Lào Cai ấn định thời gian tựu trường ngày 27/8, nhưng học sinh lớp 1, 9, 12 vẫn bắt đầu sớm hơn từ 20/8. Ở An Giang, Hưng Yên, Quảng Ngãi, ngày tựu trường được quy định là 29/8, riêng ba khối lớp bản lề đi học từ 22/8.

Theo kế hoạch chung, ngày khai giảng năm học mới trên cả nước sẽ diễn ra vào 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026, năm học kết thúc trước 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS hoàn thành trước 30/6/2026, còn kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức trong hai ngày 11 và 12/6/2026.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được triển khai theo hướng dẫn cụ thể của Bộ.

Kế hoạch thời gian năm học tại mỗi địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (18 tuần học kỳ I, 17 tuần học kỳ II), đồng thời phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn. Các ngày nghỉ lễ, Tết tuân theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ hè dành cho giáo viên sẽ được sắp xếp hợp lý, có thể tập trung hoặc xen kẽ tùy tình hình địa phương.

Bộ cũng lưu ý, thời gian tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định. Trong trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có quyền quyết định điều chỉnh nhưng phải báo cáo Bộ GD&ĐT. Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt và bố trí học bù, đồng thời đảm bảo quyền lợi nghỉ phép của giáo viên.

Khung kế hoạch năm học 2025-2026 tiếp tục khẳng định nguyên tắc đồng bộ giữa các cấp học trên cùng một địa bàn, đặc biệt là những trường phổ thông liên cấp. Điều này được kỳ vọng góp phần ổn định nền nếp, tạo sự thống nhất trong tổ chức giảng dạy và học tập trên cả nước.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu học sinh sẽ chính thức bước vào năm học mới 2025-2026, với những điều chỉnh hợp lý về thời gian tựu trường, đặc biệt ở ba khối lớp bản lề. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng, giúp các em có tâm thế vững vàng trước những kỳ thi quan trọng sắp tới.

