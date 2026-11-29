Đại Đồng - Đảng mạnh, dân tin

Từ củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của công tác tư tưởng, Đảng bộ xã Đại Đồng đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng mà còn tạo nền tảng để địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Sau kiện toàn, toàn Đảng bộ xã có 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 36 chi bộ và 4 đảng bộ, với tổng số 1.200 đảng viên. Việc sắp xếp các chi bộ xóm, phố được triển khai phù hợp với quá trình sáp nhập, đổi tên địa bàn dân cư cũng như sắp xếp tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Đoàn Thanh niên xã tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. (Ảnh: Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách).

Đồng chí Bùi Thị Hiền - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cho biết: Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố tổ chức, bổ sung lực lượng kế cận. Tính đến hết tháng 11, Đảng bộ đã kết nạp 40 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (từ 35 đảng viên trở lên). Quá trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên luôn gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, chú trọng giáo dục nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác cán bộ cũng được triển khai theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035. Đảng ủy xã quan tâm cử cán bộ tham gia đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 2026-2027, đồng thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng gắn với công tác tổ chức, cán bộ và phát triển đảng viên. Từ đầu năm đến nay, đã thẩm định, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với 6 nội dung, ban hành kết luận theo quy định.

Công tác nắm bắt, tổng hợp, định hướng dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, góp phần kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 xã từng bước đi vào nền nếp, gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh tư tưởng, dư luận xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo xã quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong kỳ, cấp ủy tổ chức 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư đối với chi bộ thôn Lọt; các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc tổ chức 30 cuộc kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Cùng với đó, thực hiện 1 cuộc kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng và 3 cuộc kiểm tra tài chính Đảng kết hợp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về công tác giám sát, Đảng ủy xã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 8 lượt đảng viên; các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tổ chức 21 cuộc giám sát. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, không để tồn đọng, kéo dài. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Chế độ giao ban, kiểm điểm công tác hằng tháng giữa Thường trực Đảng ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được duy trì nghiêm túc, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng cũng được triển khai với những bước đi cụ thể. Địa phương đã thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, xác định 64 nhiệm vụ với hơn 85 sản phẩm đầu ra để theo dõi, đánh giá theo bộ tiêu chí KPI. Đây là hướng đi góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức đảng trong môi trường số.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục được chú trọng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm được xác định là những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Dương Liễu