Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Liên Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các đảng viên lão thành và 150 đại biểu chính thức đại diện cho 907 đảng viên của 32 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Liên Minh là được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22,3 tỷ đồng; xã có 5 khu dân cư đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; kinh tế tăng trưởng, phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu/đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Chính trị - xã hội ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố chặt chẽ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt 90%...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp và hạ tầng bền vững; quyết tâm xây dựng xã Liên Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Liên Minh xác định 2 khâu đột phá là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý Nhà nước và phát triển kịnh tế - xã hội gắn với quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”; “Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập của người dân”.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm đạt 10% trở lên; đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.600 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên; xã không còn hộ nghèo...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Minh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Liên Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Liên Minh cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện.

Trong đó, cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập người dân, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thành các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xã Liên Minh cần tăng cường công xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, trong đó nòng cốt là các lực lượng vũ trang.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Phùng Thanh Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hoàng Hương