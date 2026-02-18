Tổ quốc tôi, 96 mùa xuân có Đảng

Mỗi độ xuân về, khi đất trời chuyển mình trong sắc đào, sắc mai, trong mùi hương trầm ấm của ký ức và niềm tin, dân tộc Việt Nam lại thêm một lần soi chiếu hành trình đã qua để vững bước hướng tới tương lai.

Xuân Bính Ngọ 2026 gõ cửa Tổ quốc cũng là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn chín mươi sáu mùa xuân đồng hành với dân tộc. Chín mươi sáu mùa xuân ấy là chín mươi sáu năm Đảng gánh trên vai sứ mệnh lịch sử, dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão táp, ghềnh thác để đi tới bến bờ độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.Lịch sử hiện đại Việt Nam khắc ghi một chân lý không thể phủ nhận: Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.

Trước mùa xuân năm 1930, đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, nhân dân lầm than, các phong trào yêu nước dẫu anh dũng nhưng thiếu đường lối đúng đắn nên chưa thể đưa dân tộc thoát khỏi vòng lệ thuộc. Sự ra đời của Đảng, với nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945-một cuộc cách mạng “long trời lở đất”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Đó không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường, tinh thần dũng cảm của cả dân tộc mà còn là chiến thắng của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tiếp đó là hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân và đế quốc, kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối. Những mốc son ấy khẳng định hùng hồn vai trò lãnh đạo của Đảng-nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Bước vào thời bình, Đảng tiếp tục gánh vác trọng trách lịch sử mới: Hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh vô vàn khó khăn, thách thức.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã mở ra công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mang tính chiến lược trong tư duy và phương thức phát triển đất nước. Quyết định đổi mới không phải là sự thay đổi mục tiêu mà là sự đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới cách làm để hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bốn mươi năm nhìn lại chặng đường đổi mới, có thể khẳng định đó là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô ngày càng lớn, hội nhập sâu rộng với thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao trong nhiều năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hàng chục triệu người thoát nghèo, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng; các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư, thể hiện rõ bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo.

Đổi mới cũng là quá trình Đảng kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Đảng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái; củng cố niềm tin của nhân dân bằng hành động cụ thể, bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần tự đổi mới, tự chỉnh đốn của một đảng cầm quyền chân chính.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng còn từng bước khẳng định vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tích cực tham gia và đóng góp vào các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế đã tạo nên thế và lực mới cho đất nước, nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập. Nhưng trên hết, thành tựu lớn nhất, ý nghĩa nhất của chín mươi sáu mùa xuân có Đảng chính là hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dân được sống trong hòa bình, được bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người, quyền công dân; được thụ hưởng thành quả phát triển; được tham gia ngày càng sâu rộng vào quản lý xã hội. Đảng luôn nhất quán quan điểm “lấy dân làm gốc”, mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều hướng tới con người, vì con người và do con người. Chính mối quan hệ máu thịt ấy là nguồn sức mạnh vô tận, là điểm tựa vững chắc để Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách.Xuân mới, vận hội mới đang mở ra trước mắt dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, với cả thời cơ và thách thức đan xen, vai trò lãnh đạo của Đảng lại càng có ý nghĩa quyết định. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới-giai đoạn vươn mình mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, nhân văn hơn.

Chín mươi sáu mùa xuân - một hành trình vẻ vang, nhưng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm trước lịch sử và tương lai. Tổ quốc Việt Nam, từ tro tàn nô lệ đã hồi sinh, lớn lên và tỏa sáng dưới ngọn cờ của Đảng. Niềm tin ấy, mùa xuân ấy sẽ còn tiếp nối, bởi khi Đảng vững vàng, lòng dân đồng thuận thì con đường phía trước dù nhiều gian nan, Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ đi tới phồn vinh, hạnh phúc.

