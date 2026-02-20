Điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ:

Hiệu quả từ chủ trương đúng, mang tầm chiến lược

Khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn ở cơ sở, ngay từ tháng 7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức từ tỉnh về các xã, phường. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, trách nhiệm với công việc, cán bộ tăng cường, biệt phái nhanh chóng hòa nhập, chung sức gánh vác việc khó tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã.

Là một trong những cán bộ biệt phái về cơ sở ngay ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh Nguyễn Quý Dương (sinh năm 1985), cán bộ Phòng Quản lý và phát triển quỹ đất về nhận nhiệm vụ tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hạ Hòa, cách xa gia đình và nơi công tác cũ tại phường Việt Trì gần 100 km. Vượt qua những khó khăn ban đầu, anh nhanh chóng bắt nhịp guồng quay công việc khi được giao phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV Nghĩa Lộ - Trạm biến áp 500kV Việt Trì đoạn qua địa bàn huyện Hạ Hòa (cũ). Hơn 5 tháng bám dân, bám cơ sở, lăn lộn qua các xã Hiền Lương, Văn Lang, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, đến nay toàn bộ 51/51 vị trí móng cột, hành lang lưới điện với tổng diện tích đất thu hồi hơn 18.000m2 liên quan đến 292 hộ dân đã được bàn giao cho đơn vị thi công, đảm bảo công tác triển khai dựng cột, kéo dây và đóng điện kỹ thuật vào ngày 31/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Anh Dương khẳng định: “Bản thân tôi luôn nhận thức rằng, việc tăng cường, biệt phái đội ngũ công chức, viên chức từ cấp tỉnh về khu vực là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực, khắc phục khó khăn về nhân lực, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở được vận hành thông suốt, hiệu quả. Do đó, tôi đã nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy trách nhiệm góp phần cùng đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng như anh Dương, những ngày đầu được điều động về xã Cẩm Khê, anh Nguyễn Hà Phương (sinh năm 1977), cán bộ Sở Tài chính cũng phải di chuyển gần 50 km từ nhà đến nơi làm việc mới. Với quyết tâm rèn luyện, cống hiến, anh Phương sắp xếp việc gia đình, dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn. Đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Kinh tế, tham mưu, giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trải dài trên các lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng - Công thương, Nông nghiệp - Môi trường, một ngày làm việc của anh Phương bắt đầu từ 7h30’ với việc rà soát lại toàn bộ công việc đang thực hiện, những việc cần giải quyết trong ngày và thường kết thúc sau 18h. Anh Phương bộc bạch: “Khối lượng công việc lớn, song được lãnh đạo địa phương, đồng nghiệp hỗ trợ, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ những “nút thắt” về quản lý tài chính, dự án đầu tư, quản lý đất đai, bồi thường - hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, giao thông... trên địa bàn”.

Anh Nguyễn Quý Dương (áo trắng) - cán bộ biệt phái về Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hạ Hòa - phối hợp cùng Ban Quản lý dự án điện miền Trung kiểm tra hồ sơ mốc giới giải phóng mặt bằng thi công đường dây 220kV Nghĩa Lộ - Việt Trì.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê cho biết: Được thành lập từ việc hợp nhất thị trấn Cẩm Khê và 2 xã Minh Tân, Phong Thịnh, trên địa bàn có Khu công nghiệp Cẩm Khê, Cụm công nghiệp Sông Thao và nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới, dự án hạ tầng giao thông... đang triển khai xây dựng. Sau sáp nhập, xã Cẩm Khê phát sinh nhiều phần việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai..., trong khi địa phương thiếu công chức có chuyên môn sâu về các lĩnh vực này. Được tăng cường nhân lực, những vướng mắc trong quản lý dự án, đất đai... dần được khắc phục, bảo đảm phục vụ người dân tốt hơn.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như tình trạng chung của cả nước, một số xã, phường, cơ quan trong tỉnh còn gặp những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong vận hành... Bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã khẩn trương họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó xác định nút thắt, điểm nghẽn đầu tiên cần tháo gỡ chính là tổ chức bộ máy và con người.

Để khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, Sở Nội vụ đã chủ động đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 25/KH-TU ngày 19/9/2025 thực hiện đồng bộ việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/1/2026, đã tăng cường, điều động, biệt phái 721 CCVC cho cấp xã, trong đó điều động công chức, viên chức từ sở, ban, ngành về xã, phường 214 người; biệt phái công chức, viên chức về xã thời gian 3 - 6 tháng là 143 người; điều động công chức, viên chức từ xã, phường thừa biên chế so với định hướng của Trung ương hoặc thừa về chuyên môn, nghiệp vụ sang xã, phường thiếu biên chế hoặc thiếu về chuyên môn, nghiệp vụ 95 người... Khi về cơ sở, mỗi cán bộ tăng cường phải thực hiện 4 nội dung quan trọng là nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp cùng cán bộ, công chức địa phương xử lý dứt điểm các công việc tồn đọng, tháo gỡ hồ sơ đang tắc nghẽn, nhất là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức không phải là việc mới nhưng lại quan trọng trong thời điểm chính quyền cấp xã đang phải thực hiện nhiều phần việc từ cấp huyện trước đây. Qua đánh giá, dù mới triển khai song chủ trương này mang lại hiệu quả ngay từ những ngày đầu, vừa tháo gỡ khó khăn về nhân lực cho cấp xã, vừa nâng cao năng lực thực thi công vụ, tạo môi trường rèn luyện cho cán bộ và còn là cơ hội để người được biệt phái trưởng thành hơn, cán bộ cơ sở cũng có thêm điều kiện để học hỏi, nâng cao trình độ. Đây không chỉ là giải pháp tình thế nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian mới sáp nhập, mà còn là bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để địa phương vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Đinh Vũ