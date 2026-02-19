Vững đường xuân

Ðầu năm 2026, khi những làn gió xuân mang theo tinh thần của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta không chỉ thấy một nhiệm kỳ mới bắt đầu, mà còn chứng kiến sự mở ra của một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần đó, Phú Thọ - vùng đất khởi nguồn của dòng giống Tiên Rồng, sau Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã và đang hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để sẵn sàng cùng cả nước viết tiếp trang sử hùng cường.

Niềm tin từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã tạo thêm động lực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại hội của niềm tin quyết thắng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dấu mốc hoàn thành chặng đường 40 năm đổi mới, đồng thời là “cửa ngõ” để đất nước tiến tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Quyết sách của Đại hội XIV không đơn thuần là những con số tăng trưởng kinh tế, mà là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường của đất nước Việt Nam tự tin trên trường quốc tế.

Nghị quyết Đại hội đã xác lập một tư duy chiến lược mới: Chuyển từ giai đoạn “hội nhập để tồn tại” sang “hội nhập để kiến tạo và vươn mình”. Với việc nhấn mạnh vào chuyển đổi số, kinh tế xanh và tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả, tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông các nguồn lực xã hội. Đây chính là tiền đề vững chắc nhất để Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập với tâm thế của một quốc gia tự tin, chủ động và đóng góp trách nhiệm vào các vấn đề toàn cầu.

Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu phát triển là: Kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Có thể thấy tinh thần đó trong bài viết: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng là giai đoạn cực kỳ quan trọng để toàn Đảng, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030). Từ bây giờ, tư duy “5 năm với tầm nhìn 20 năm” phải được quán triệt trong chỉ đạo, điều hành. Nghĩa là thực hiện thắng lợi mục tiêu 5 năm trước mắt cũng đồng thời là đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu nhiều năm tiếp theo. Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026 - 2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới. Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức của 5 - 10 năm bản lề này, chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, hiện thực hóa được hoài bão trở thành một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Ngược lại, nếu để lỡ thời cơ hoặc chậm trễ, sai sót trong giai đoạn bản lề, cái giá phải trả sẽ rất đắt - có thể đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng và toàn dân ta càng quyết tâm hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”.

Trung tâm của tỉnh với điểm nhấn đô thị mới, tạo động lực cho Phú Thọ - vùng đất “địa linh nhân kiệt” viết tiếp những trang sử mới bằng niềm tin và khát vọng.

Với định hướng, mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn chiến lược, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra hướng đi của đất nước trong Kỷ nguyên mới, tinh thần của Đại hội đã tạo nên xung lực niềm tin, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nỗ lực với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ mong muốn và căn dặn...

Phú Thọ - Điểm tựa lịch sử và khí thế mới

Nằm ở vị trí trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Phú Thọ mang trong mình sứ mệnh kép: Vừa là “kinh đô” tâm linh của cả nước với di sản thờ cúng Hùng Vương, vừa là đầu tàu kinh tế cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thổi một luồng sinh khí mới vào vùng đất cội nguồn. Ngay sau Đại hội, Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng những bước đi quyết liệt. Khí thế hôm nay là khí thế của sự đoàn kết, tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Với mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng, Đảng bộ và Nhân dân Phú Thọ đã xác định rõ: Tiềm năng chỉ là tài nguyên, chỉ có ý chí và tư duy đổi mới mới biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế.

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, Phú Thọ tập trung vào ba trụ cột chiến lược đã được khẳng định trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh: Thứ nhất, đột phá về hạ tầng kết nối. Phú Thọ không còn là vùng đất “khép kín” mà đã trở thành đầu mối giao thông huyết mạch kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống cao tốc, hạ tầng khu công nghiệp hiện đại... đã biến Phú Thọ thành “thỏi nam châm” thu hút các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và năng lượng sạch.

Thứ hai, phát huy giá trị văn hóa làm động lực phát triển khi trong kỷ nguyên hội nhập, bản sắc chính là “hộ chiếu” để đi ra thế giới. Phú Thọ xác định phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và kinh tế du lịch không chỉ tạo ra giá trị vật chất, mà còn bồi đắp lòng tự hào dân tộc - nguồn nội lực quan trọng nhất để vươn mình.

Thứ ba, cải cách thể chế và nguồn nhân lực. Phú Thọ đang quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tại tỉnh đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Trong bài viết: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang mở ra những chân trời mới, đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức. Ánh sáng từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ là ngọn đuốc soi đường cho con tàu Việt Nam rẽ sóng ra khơi. Với tinh thần quật cường, với khí phách của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện một lòng đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước nêu cao ý chí tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Công ty TNHH công nghệ thông minh ASSA ABLOY Việt Nam, KCN Bá Thiện (xã Bình Tuyền) là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Thụy Điển, chuyên sản xuất các sản phẩm khóa và thiết bị an ninh thông minh. Ảnh: Văn Cường

Nhìn lại lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước bước ngoặt lớn, vùng Đất Tổ luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi. Ngày nay, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, Phú Thọ không cho phép mình chậm trễ. Sự “vươn mình” của dân tộc chỉ thực sự thành công khi có sự bứt phá từ các địa phương. Phú Thọ đã sẵn sàng với một tâm thế mới và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là kim chỉ nam, là luồng ánh sáng soi rọi con đường phía trước. Với sức mạnh từ cội nguồn dân tộc và tư duy đổi mới của thời đại, Phú Thọ sẽ là một mắt xích quan trọng, một động lực mạnh mẽ đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước Việt Nam.

Sau các kỳ Đại hội Đảng, niềm tin của Nhân dân đã được củng cố, vận hội mới đã mở ra. Từ vùng Đất Tổ linh thiêng, tiếng trống đồng như đang thôi thúc chúng ta bước tiếp. Với tiềm năng sẵn có và khí thế quyết tâm cao độ, Phú Thọ tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên hội nhập, khẳng định vị thế và tầm vóc của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Tiếp tục triển khai 3 đột phá chiến lược được xác định từ nhiệm kỳ trước với yêu cầu cao hơn là phải làm thật mạnh, thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, tạo đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá.

