Ngoại giao văn hóa - Nâng tầm Đất Tổ

Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước. Thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa của Ðảng và Nhà nước, những năm qua, Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy tiềm năng, thế mạnh “quyền lực mềm”, “sức mạnh mềm” trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng nâng tầm vị thế và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiều bào về tham quan, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) đã khẩn trương ban hành kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện. Sau hợp nhất, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của tỉnh Phú Thọ phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Các cơ quan chuyên môn tham mưu cho tỉnh từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa một cách toàn diện, đồng bộ trên cơ sở phù hợp với pháp luật của Nhà nước và đường lối đối ngoại của Đảng. Tỉnh đã thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hữu nghị với các địa phương, đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Tính đến 1/7/2025, Phú Thọ có quan hệ hợp tác hữu nghị với 19 địa phương nước ngoài thuộc nhiều quốc gia trên thế giới như: CHDCND Lào, Trung Quốc, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Italia... Riêng trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã ký kết thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 4 địa phương nước ngoài. Trong đó có các địa phương khu vực châu Âu (Italia và Bulgaria) vốn có nhiều khác biệt về văn hóa. Các nội dung ký kết, hợp tác tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục... nhằm thu hút nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động ngoại giao văn hóa được gắn kết chặt chẽ với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của tỉnh; gắn kết với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; gắn kết ngoại giao văn hóa với địa phương, người dân, doanh nghiệp và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tiềm năng và thế mạnh về hợp tác, đầu tư. Đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác với các địa phương, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tỉnh nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống; xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc về văn hóa Đất Tổ hướng tới các đối tác và địa phương nước ngoài; tiếp tục bảo tồn và phát huy 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương”. Đồng thời phát huy lợi thế khi Đền Hùng được công nhận là Khu du lịch Quốc gia; xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc Việt Nam; thị trấn Tam Đảo (xã Tam Đảo) được Tổ chức Worl Travel Awards bình chọn là “Thị trấn du lịch điểm đến hàng đầu thế giới” (năm 2022 và năm 2024); phát huy các danh thắng, di tích, di sản văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ trở thành sản phẩm du lịch riêng biệt để thu hút du khách quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài. Công tác quảng bá hình ảnh, văn hóa được tích cực lồng ghép trong các hoạt động ngoại giao kinh tế, các chương trình triển lãm, hội chợ thương mại, các hoạt động xúc tiến đầu tư...

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa gắn kết với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Việt Nam, nhất là người Phú Thọ hướng về quê hương; tạo điều kiện để đồng bào Phú Thọ ở nước ngoài được tiếp nhận thông tin, sản phẩm văn hóa của Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng để giữ gìn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời, thông qua cộng đồng người Phú Thọ đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Phú Thọ đến bạn bè quốc tế. Hằng năm, tỉnh thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các chương trình đón đoàn kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương...

Du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng tại Đình cổ Hùng Lô.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định: Chiến lược Ngoại giao văn hóa đã và đang được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả. Công tác ngoại giao văn hóa ngày càng gắn kết với hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh. Thông qua triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương trong, ngoài nước được tổ chức thường xuyên, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa vùng Đất Tổ, đưa quan hệ giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác, địa phương nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, qua đó phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, chính trị; góp phần nâng cao vị thế và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động này góp phần thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hội nhập quốc tế, nâng cao dân trí. Người dân được tiếp thu những tinh hoa, giá trị văn hóa của nhân loại để làm phong phú và sâu sắc thêm giá trị văn hóa truyền thống của các vùng, miền khác nhau trong tỉnh Phú Thọ, đồng thời bảo vệ các giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng, thành quả của đất nước và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, ngoại giao văn hóa đang chứng tỏ sức lan tỏa mạnh, hiệu quả, thiết thực, thắt chặt quan hệ đối ngoại, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị văn hóa ra thế giới, tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu cho nền văn hóa đất nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, mở ra chặng đường mới đưa tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc.

Cao Khôi