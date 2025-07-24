Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 24/7, Đảng bộ xã Phù Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm-TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đảng viên thuộc 89 chi, đảng bộ trực thuộc đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xã Phù Ninh được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã: Phú Lộc, Phú Nham, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Ninh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng cao, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.938 tỷ đồng, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 101 tỷ đồng. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng có hiệu quả và đạt năng suất cao, phát huy tối đa lợi thế của địa phương.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ ước thực hiện 25.436,2 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng cao; hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phù Ninh xác định phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm là xã trung tâm của khu vực. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp phù hợp, đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý. Tăng cường mở rộng liên kết kinh tế vùng, thu hút đầu tư, bảo đảm thống nhất với quy hoạch của tỉnh đến năm 2030; kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đưa xã Phù Ninh phát triển, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của xã trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ xã cần sớm hoàn thiện, ổn định bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tập trung khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phù Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định BCH, BTV Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Ngô Đức Thịnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Thu Hà